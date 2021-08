Nederland begint éíndelijk met evacuatie tolken Afghanistan, op dit moment slechts één vliegtuig onderweg

Nederland begint éíndelijk met de evacuatie van tolken, ambassadepersoneel en gezinnen uit Afghanistan. Op dit moment is er slechts één vliegtuig onderweg. Dat laat demissionair Defensieminister Ank Bijleveld weten via Twitter.

We mogen ons als land de ogen uit de kop schamen. Maandenlang had Defensie de tijd om de evacuatie van tolken uit Afghanistan te regelen, maar er gebeurde helemaal niets. En nu het praktisch te laat is sturen ze eerst slechts één vliegtuig. Meer kan niet, want er heerst een “onzekere situatie”.

Op dit moment is een militair vliegtuig onderweg om als eerste tolken, lokaal ambassadepersoneel en gezinnen te evacueren uit Kabul. Mede vanwege de onzekere situatie worden er meerdere vluchten gepland. #Afghanistan — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) August 16, 2021

De stompzinnigheid van onze overheid is haast niet te bevatten. Het lijkt wel alsof die hele oorlog in Afghanistan slechts een papieren werkelijkheid is voor de politici en ministeries die ermee te maken hebben. Er staan levens op het spel, maar dat betekent natuurlijk niet dat je als demissionair minister op een cruciaal moment niet meer naar de bioscoop kan. Een debat moest maar even wachten.

Nu is er géén tijd meer en wordt de druk ineens veel te hoog. Daardoor stuurt Bijleveld nu een vliegtuig, maar is het nog maar de vraag of iedereen ook geëvacueerd kan worden. Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat het vliegtuig zelf ook gevaar loopt. Het toestel vliegt namelijk naar Kabul en daar kunnen momenteel helemaal geen vliegtuigen landen. Het vliegveld staat namelijk vol met mensen, meldt De Telegraaf.

Het is te hopen dat de menigte van het vliegveld verdwijnt en de mensen die asiel is beloofd veilig kunnen evacueren, anders wordt het misschien wel één van de grootste blunders die dit kabinet ooit heeft gecreëerd.

En dan zul je zien dat ze de schuld vooral bij de extremistische Taliban zullen leggen, maar op geen enkel moment naar zichzelf kijken. Maar de schok van deze mogelijke misser zal Defensie nog jarenlang blijven voelen, want iedereen heeft dan kunnen zien hoe Nederland met lokale hulp omgaat. Het is werkelijk schandalig.