Terwijl Taliban oprukt wil kabinet ambassade in Afghanistan openhouden om asielaanvragen tolken af te handelen

Terwijl de Taliban oprukt wil ons kabinet de Nederlandse ambassade in Afghanistan openhouden om asielaanvragen van tolken af te kunnen handelen. Stad na stad wordt veroverd en het ene na het andere land sluit zijn ambassade, maar Nederland neemt rustig de tijd!

Treuzelen met tolken

Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe weinig onze demissionaire ministers in Nederland lijken te begrijpen van de situatie tussen de Taliban en de tolken in Afghanistan. Maandenlang is er getreuzeld met de asielaanvragen van tolken, terwijl allang duidelijk was hoe de situatie daar zou gaan verlopen.

Amerikanen snappen het wél

De Amerikanen hadden allang aangekondigd dat ze zouden vertrekken, wat automatisch betekende dat de Taliban de boel (in rap tempo) over zou nemen. Dat is ook de reden waarom de Amerikanen de asielaanvragen in eigen land afhandelen. Nederland niet, want onze eigen minister Bijleveld van Defensie meent dat met wat extra veiligheidspersoneel de mensen op onze ambassade wel veilig zullen zijn.

De waanideeën van Bijleveld

Sowieso heeft Bijleveld een gigantische plaat voor d’r hoofd. Zij meent namelijk dat de inzet van Nederlandse militairen de afgelopen twintig jaar ‘niet voor niets is geweest’, en zegt tegen de NOS: “We hebben mensen getraind en geschoold, en geholpen bij de opbouw van het land. Maar de situatie is wel ernstig nu en dat gaat alle mensen bij defensie aan het hart.”

Niets bereikt in strijd tegen Taliban

De inzet is wel degelijk voor niets geweest. Er is geen democratie, rechtsstaat, of een functionele economie in het land opgebouwd. Fundamentalisme is nog nooit zo sterk geweest. De mensen daar hebben eerder een hekel aan het Westen gekregen dan dat we ze hebben kunnen bekeren naar onze idealen. Dat is het resultaat van twintig jaar ‘vredesmissies’.

Kansloos in Afghanistan

Dit kan toch haast niet anders dan misgaan? Nederland had dit makkelijk kunnen voorkomen door al die tolken (en ander personeel) eerst naar Nederland te halen, de asielaanvraag dáár te behandelen en in de tussentijd alles opdoeken. In plaats daarvan wacht men tot het laatste moment. Straks is de situatie ‘te onveilig’, kan Defensie ‘helaas niets meer doen’ en wordt iedereen opgehangen die wordt verdacht van collaboratie met het Westen. Het lijkt werkelijk nergens op.

