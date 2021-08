Pepijn van Houwelingen (FVD): vlieggedrag EU-klimaatbobo’s bewijst dat ze “zelf niet geloven” in klimaathype

Forum voor Democratie-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen vindt het opvallend dat EU-klimaatbobo’s lekker privéjets huren om de hele wereld rond te vliegen. Want, zegt de parlementariër, het bewijs dat ze zelf ook niets geloven van al die angstzaaierij over het klimaat.

Vandaag kwam het “hypocriet tuig” (dixit Geert Wilders) van de Europese Unie in het nieuws. Deze klimaatbobo’s hebben namelijk een nieuw contract getekend voor het huren van privéjets. Ze denken bijna 2.000 te gaan vliegen. In privéjets. En het kost allemaal zo’n 13,5 miljoen euro.

Het mag dus a) wat stikstof uitstoten en b) wat kosten.

Forum voor Democratie Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen – die eerder positief in het nieuws kwam omdat hij zich met hart en ziel verzet tegen de invoering van EU-coronapaspoorten – vindt dat belachelijk. Net als wij allemaal.

Maar daarnaast – en belangrijker – maakt hij duidelijk dat dit gedrag van al die bobo’s bewijst dat ze zelf ook totaal geen waarde hechte aan de klimaatwaanzin die ze zélf verspreiden.

Het feit dat ze die privéjets huren om vervolgens erop los te vliegen is, aldus Van Houwelingen, “het beste bewijs dat ze ook zelf helemaal niet geloven in de noodzaak van die zogenaamde ‘klimaatmaatregelen’.”

Beste bewijs dat ze ook zelf helemaal niet geloven in de noodzaak van die zogenaamde “klimaatmaatregelen”. #NEXIT https://t.co/5P3ZMgN2Qy — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) August 11, 2021

Inderdaad. Al die klimaatregelen zijn belachelijk duur. De burger moet er écht diep voor in de buidel tasten. Wat ze ons aandoen is eigenlijk nauwelijks te bevatten.

En toch. Dat was nog iets van te verdedigen als je dacht dat ze er zélf in geloofden, ook al doe ik dat niet. Maar dat is overduidelijk niet het geval. Zoals Pepijn van Houwelingen terecht duidelijk maakt zouden ze héél anders omgaan met vliegen als ze écht dachten dat wij als mensheid de wereld aan het vernietigen waren. Als ze écht bang waren dat stikstofuitstoot het einde van ons mensen betekende, nou, dan zouden ze overal wel naartoe rijden in een elektrische auto.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Wat een megalomane hypocrieten zijn het toch. Ongelooflijk.