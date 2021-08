PvdA-coryfee ziet ‘fusie’ met GroenLinks niet zitten: ‘Regeerlust bij linkse partijen is te groot’

PvdA-coryfee Adri Duivesteijn ziet de ‘fusie’ met GroenLinks niet zitten. Sterker nog, hij gelooft niet eens dat het op eigen initiatief is: “Als ze het zelf verzinnen, is het al helemaal gek.”

Duivesteijn is al ruim vijftig jaar lid van de PvdA, dus hij weet wel het één en ander over hoe het werkt bij zijn partij. Hij is er niet van overtuigd dat GroenLinks en zijn eigen PvdA zélf met het idee zijn gekomen om samen te gaan werken door middel van een ‘fusie’ en op die manier aan het kabinet te willen gaan deelnemen.

En dat blijkt ook wel uit de weerstand die er binnen de PvdA heerst. De ledenraad die zaterdag wordt gehouden gaat namelijk heel erg spannend worden. Bij GroenLinks durven ze niet eens een ledenraad aan en gaat het partijbestuur alleen in ‘gesprek’ met de leden. Dat komt eigenlijk neer op het aanhoren van alle kritiek en daarna op dezelfde voet doorgaan.

Bij de PvdA ligt dat mogelijk iets anders. Daar bestaat ook de kans dat de Tweede Kamerfractie iedere vorm van kritiek negeert, maar die kritiek resoneert wel een stuk harder. Het negeren van ledenmoties is toch net wat anders dan een paar kritische leden te woord staan, zoals GroenLinks gaat doen. “Ploumen is niet eens dé leider, niet gekozen”, zegt Duivesteijn tegen De Telegraaf. “En Klaver is een aangetaste leider. Wat is je basis om dan deze stap te zetten?”

De leden van de PvdA zijn ook niet achterlijk, die zien ook wel dat het ze bij GroenLinks en bij hun eigen partij puur om de macht gaat. Vanuit dat perspectief is het volkomen logisch dat ze willen meeregeren, want bij de volgende verkiezingen nóg harder afgestraft worden kan haast niet.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En met de paar puntjes die ze er samen wél door kunnen drukken in het regeerakkoord, maken ze misschien zelfs nog een beetje winst. Dat is in ieder geval een stuk effectiever dan vier jaar lang langs de zijlijn staan schreeuwen. Maar als ze democratisch gedachtegoed echt hoog in het vaandel hadden staan, dan hadden beide partijen pas op de plaats gemaakt.