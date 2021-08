D66 teleurgesteld in PvdA-leden die samenwerking GroenLinks torpederen: ‘Op de inhoud zijn er veel kansen’

Gisteren werd pijnlijk duidelijk dat veel PvdA-leden niet zo veel zien zitten in een verregaande samenwerking met GroenLinks. Met name D66 is gefrustreerd over dit nieuws, want zij vinden dat ook de PvdA qua inhoud een knoop moet doorhakken. PvdA-leden lijken nu de plannen van Kaag en co voor een links progressief kabinet te dwarsbomen.

PvdA-leden zien weinig heil in een innige samenwerking met GroenLinks, het zou goed kunnen dat de plannen voor een Kaag-coalitie bij de aanstaande ledenraad wordt weggestemd. Dit tot grote frustratie van de PvdA-top, GL én ook D66. BNR laat weten dat men enorm baalt van dit nieuws bij D66. Ze waren bij de democraten opgelucht dat de partijtoppen van GL en PvdA het document van Kaag en Rutte accepteerden, maar nu lijken PvdA-leden roet in het eten te willen gooien.

De innige samenwerking, die natuurlijk de eerste stap zou zijn naar een fusie, wordt niet breed gedragen door de leden. En laten die nou net cruciaal zijn voor de partij in haar uiteindelijke besluitvorming. Bij D66 snappen ze niet waarom PvdA’ers zo moeilijk doen: ‘Waarom kunnen er op de inhoud dan geen knopen doorgehakt worden, vragen ze zich bij D66 af’.

Nou wellicht omdat dit niet heel veel met de inhoud te maken heeft. PvdA-leden krijgen van de ene op de andere dag ineens via de media te horen dat enkele partijprominenten de eerste stap zetten naar een fusie. Zonder dit ook maar ooit te hebben overlegd met de achterban. Tsja, dat is natuurlijk vragen om problemen. De PvdA heeft een rijke geschiedenis en was bij de uitstek de grootse Nederlandse sociaaldemocratische partij. Veel leden zien gewoon geen heil in een samenwerking met de groen-rode rakkers van GL. Ze hopen liever dat de partij zichzelf herpakt.

Kaag en consorten dachten natuurlijk dat het linkse blok wel even zonder al te veel problemen gevormd kon worden. Ze hebben alleen geen rekening gehouden met de kiezers zelf.