Telegraaf promoot transgender-activist die wil dat mensen met andere meningen hun bek houden

Het is blijkbaar iets van Pridemaand ofzo, want we worden nu echt dagelijks doodgegooid met allerlei doorgeslagen LHBTIQ-propaganda. Zo ook in De Telegraaf van vandaag. Want de zogenaamd rechtse krant heeft gesproken met een transgender die de hele wereld wil laten weten: als je niet accepteert dat hij zij genoemd wilt worden, dan moet je gewoon je bek houden.

Bij De Telegraaf vinden ze het ge-wel-dig. Solange is namelijk “transvrouw.” Dat houdt in dat ze een man is die zich heeft laten omwerken tot vrouw. Voor zover dat kan dan, want je kan de biologische werkelijkheid natuurlijk nooit helemaal veranderen.

Hoe dan ook, Solange wordt daar nu gepromoot. We moeten het allemaal verplicht geweldig vinden dat er mannen zijn met geestelijke problemen, waardoor ze denken dat ze eigenlijk een vrouw hadden moeten zijn (tip: als je twijfelt tussen of dat de natuur een foutje heeft gemaakt of jij, dan is de kans groot dat jij het probleem bent).

Natuurlijk, het is prima dat er mensen zijn met een “genderstoornis.” Nou ja, het is eigenlijk gewoon heel sneu voor ze, net als dat sneu is voor alle mensen om met een stoornis te moeten leven. Het is bikkelen, het is doorzetten, het is elke dag weer jezelf pushen.

Maar het probleem is dat transgenderfanatici willen dat wij hún stoornis erkennen als wetenschappelijk feit. Zo ook Solange. Want, zegt deze “transvrouw,” mensen die de biologische werkelijkheid belangrijker vinden dan zijn/haar wensdenken moeten gewoon hun mond houden. Of, zoals De Telegraaf, hem/haar citeert: “Houd je mening voor je als die niet aardig is.”

Shashi Roopram van UpNetwork legt uit:

De discussie over transgenderism gaat niet over het uiten van een onprettige mening. Zij zijn boos, omdat er mensen zijn die een "omgebouwde" man/vrouw nooit zullen zien of accepteren als een biologische vrouw/man en willen dat o.a. via de wet afdwingen. https://t.co/ukT14VQNaO — Shashi Roopram (@ShashiRoopram) August 7, 2021

Precies. Deze wanstaltige figuren hebben het steeds over “tolerantie,” “diversiteit” en “inclusiviteit,” maar dan wel alleen als je het honderd procent met hen eens bent. Als jij het prima vindt dat er mannen zijn die zich tot vrouw willen laten ombouwen, maar je niet genoodzaakt voelt hen dan vervolgens “haar” of “zij” te noemen, gaan ze keihard achter je aan. Oh ja, dan moet je er écht aan geloven. Vuile nazi! Fascist! Als ze er toe in staat waren zouden ze ervoor zorgen dat je in het gevang verdween – voor jaren.

Het moet maar eens afgelopen zijn met al deze gekte. Als jij als man liever een vrouw wilt zijn, be my guest. Er zou geen wet moeten zijn om dat te verbieden. Maar als je denkt dat je vervolgens jouw wensdenken (met kracht van de wet!) aan mij kunt opleggen hebben we écht een probleem. Dán ben ik bereid om hier (figuurlijk!) oorlog over te voeren, want dan probeer je mij iets door mijn strot te duwen. En dat weiger ik te accepteren.

Dus, Telegraaf en “Solange,” houd die eisen maar lekker voor je. Leid je leven zoals jij wil, maar laat mij met rust. Kusje!