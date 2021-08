Wilders (PVV) woedend op geld over de balk smijtend kabinet: ‘Wél miljarden naar gelukzoekers, maar niet investeren in zorg’

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over het (demissionaire) kabinetsbeleid. Het afgelopen jaar is er nauwelijks geïnvesteerd in de zorg, maar zijn de miljarden wel weer uitgegeven aan ontwikkelingshulp en de asielindustrie. Voor de PVV-voorman is dit een onbegrijpelijke keus, niet investeren in je eigen zorg en IC-capaciteit, maar wél in de asielindustrie. Het kabinet maakt overduidelijk de verkeerde keuzes.

De afgelopen dagen hebben verschillende ministers hun zorgen geuit over het groeiend aantal besmettingen en de stijging in het aantal ziekenhuisopnames. Er wordt de laatste weken al druk gespeculeerd over mogelijke verzwaringen in het najaar. Voor PVV-leider Geert Wilders is het daarom onwerkelijk dat het kabinet met miljarden blijft strooien. Er gaan nog steedse immense bedragen richting Afrika en de asielindustrie.

In plaats van deze miljarden in onze zorg te steken wordt dit geld veelal in vruchteloze asielplannen gestopt. Wilders ziet liever dat het kabinet dit geld nu eens gaat gebruiken voor een financiële impuls in de zorg. Het afgelopen anderhalve jaar heeft men zich in de zorg uit de naad gewerkt én ook voor de coronacrisis was de druk op de zorg al immens. Toch kon men in de zorg fluiten naar meer geld, maar geldstromen richting Afrika en de asielindustrie zijn alleen maar toegenomen.

Wilders ontmaskert hypocriet kabinet

Het kabinet heeft gedurende de coronacrisis beweert het beste voor de zorgmedewerkers over te hebben. We herinneren ons allemaal nog wel het ‘klappen voor de zorg’, helaas bleef het daar alleen maar bij. Wilders benadrukt nog maar eens dat het kabinet zelf tegen structurele investeringen in de zorg was.

Meer investeren in de zorg en IC-capaciteit wie kan daar nou op tegen zijn? Nou, VVD,CDA,D66 en CU dus.

Ze willen wél miljarden uitgeven aan Afrika en gelukzoekers maar niet investeren in de zorg voor onze eigen mensen. pic.twitter.com/cij9agnG06 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 21, 2021

Dus als bewindslieden uit het kabinet de volgende weken zich weer zorgen gaan maken over de druk op de zorg dan wordt het tijd dat men ze op de feiten wijst. Ze waren zélf tegen een opschaling van de zorg. Wilders legt de hypocrisie van het kabinet nog maar eens bloot.