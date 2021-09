Amsterdamse ex-wethouder Laurens Ivens kon jaren doorgaan met ‘fout gedrag’, slachtoffers moesten wijken

De inmiddels opgestapte Amsterdamse ex-wethouder Laurens Ivens (SP) blijkt zijn ‘overdonderende, seksualiserende en grensoverschrijdende’ gedrag jarenlang vol hebben kunnen houden, omdat de gemeente dit toestond. De vrouwelijke slachtoffers werden namelijk uit zijn buurt gehouden, maar zijn gedrag werd niet aangepakt.

De situatie rondom de Amsterdamse ex-wethouder Laurens Ivens, zoals het rapport dat maandag na een Wob-verzoek werd geopenbaard duidelijk maakt, is ronduit schrijnend. Het is de volwassen equivalent van de gepeste kinderen uit de klas halen, omdat men de pester niet aan durft te pakken. Mede hierdoor is de pester zich van geen kwaad bewust, waardoor hij totaal niet inziet dat zijn gedrag verkeerd en kwalijk is.

Dat is precies wat er in de gemeente is gebeurd. Waar de Amsterdamse ex-wethouder Laurens Ivens liep, daar werden zijn slachtoffers weggehaald.

Nog steeds zijn de exacte details van zijn misplaatste opmerkingen en gedrag niet volledig duidelijk. Maar het is wel duidelijk genoeg: er was wel écht iets aan de hand en het heeft jaren door kunnen gaan.

“De opstelling van de gemeente heeft de impact van het gedrag van Ivens op de vrouwen versterkt, stellen de rapporteurs” volgens De Telegraaf. Toen burgemeester Halsema hem de eerste paar keer aansprak op zijn gedrag, leek Ivens zich aanvankelijk van geen kwaad bewust. Dat heeft de gemeente dus zelf voor elkaar gekregen door hem niet direct te confronteren, maar door de situatie met zijden handschoenen aan te pakken.

En niet alleen heeft het de situatie verergerd, het heeft ook een gevoel van hulpeloosheid, woede en wrok gecreëerd bij de slachtoffers. Hun werkgever heeft ze eigenlijk behandeld als makke schapen die hulpeloos toe hebben moeten kijken en maar moesten hopen dat het ooit vanzelf over zou gaan.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het is toch werkelijk belachelijk dat er zelfs op dat niveau nog wordt gehandeld alsof het om een kleuterklas gaat en dat iedereen zich in een situatie bevindt waar niets aan kan worden gedaan? Het gaat hier nota bene om de gemeente van onze hoofdstad…