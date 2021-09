CIA maakte geheime plannen om Julian Assange te ontvoeren of zelfs om te leggen

Diverse Amerikaanse ambtenaren en voormalig werknemers bij de CIA hebben bevestigd dat de CIA geheime plannen had bekokstoofd om WikiLeaks-oprichter Julian Assange te ontvoeren of te (laten) vermoorden. Het lijkt wel een James Bond-film!

Voormalig directeur van de CIA, Mike Pompeo, leek erop te zijn gebrand om Julian Assange aan te pakken en WikiLeaks op te rollen. En kennelijk waren er wat hem betreft geen slechte ideeën over hoe dat kon worden bereikt, want ‘alle opties liggen op tafel’, zo zou hij tegen zijn CIA-personeel hebben gezegd.

Julian Assange zou zich de woede van Pompeo en zijn CIA op de hals hebben gehaald toen WikiLeaks bepaalde ‘hacking-tools’ online had gezet waarmee gevoelige informatie van Amerikaanse overheidsservers kon worden verkregen.

Kidnappen was één van de opties. En het plannen van een moord was ook geen probleem. Het was meer een discussie over of het een ongeluk moest lijken of niet, en of de Britten het voor ze wilden doen, zo meldt de Daily Mail. Die zouden er niet zoveel problemen mee hebben, aldus een ‘senior administration official‘. Zelfs het feit dat Assange asiel kreeg bij de ambassade van Ecuador in Londen maakte Pompeo en zijn CIA niets uit.

Toch lijkt niets te herleiden naar toenmalig president Donald Trump. Hij ontkent dan ook iedere betrokkenheid, waardoor de schuld voor het opperen van deze waanzinnige plannen vooralsnog volledig bij Mike Pompeo en de CIA komen te liggen. Het is echter wel opmerkelijk dat de Obama-regering geen stappen wilde ondernemen, omdat de activiteiten van WikiLeaks te veel zouden lijken op ‘journalistieke activiteiten’, die onder het Eerste Amendement (vrijheid van meningsuiting) van de Amerikaanse grondwet zouden vallen.

Dat was echter enkele jaren vóór de grote hack plaatsvond en WikiLeaks echt een bedreiging begon te vormen voor de Amerikaanse regering en hun staatsgeheimen. Vanaf het moment dat er werd gesproken over de gehackte emails van toenmalig presidentskandidaat Hillary Clinton, werden er pogingen gedaan om WikiLeaks in verband te brengen met spionage (mogelijk gesteund door de Russen). Dáár ging het mis.

In hoeverre de plannen echt serieus zijn genomen en hoe dicht men bij het daadwerkelijk uitvoeren ervan zat, is niet bekend. Het zou ook zomaar kunnen dat dit verhaal nu uit de doeken wordt gedaan om Trump indirect in een kwaad daglicht te zetten, omdat hij zich weer lijkt te willen kandideren voor presidentskandidaat.