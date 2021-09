Column Frits Bosch: ‘Leve Nederlandse vrouwen in de politiek!’

Wat doen vrouwen in de Nederlandse politiek het toch geweldig! Wat zijn ze een zegen voor onze natie! Minister Kaag zegt:”eindelijk een vrouwelijke premier!”. Dat is heel terecht, maar ik zou het sterker willen zeggen: maak de hele Nederlandse politiek vrouwelijk. Ze hebben immers bewezen de afgelopen kabinetsperiode zo super competent en empathisch te zijn. Fantastisch! Laten we in dankbaarheid het rijtje eens afgaan.

D66-faalhazen

Kajsa Ollongren, D66 minister Binnenlandse zaken. Ollongren, ziek, zwak en misselijk, is gespecialiseerd in het publiekelijk wapperen van strikt vertrouwelijke documenten, zoals “Pieter Omzigt functie elders”. Haar woningbouwbeleid was een complete mislukking. Wijlen Jan Schaefer zei “in gelul kun je niet wonen.” Zij ouwehoerde zonder wonen. Voorts is ze vermaard om het verkopen van flauwekul in tv praatprogramma’s. Van deze minister is bekend of ze niets gepresteerd heeft. Daarom gaat de DDS 2021 bokaal voor de ‘Meest Incompetente Minister van Nederland’ naar …. Kajsa Ollongren! Kajsa, van harte gefeliciteerd. Wegwezen.

Runner up is minister Sigrid Kaag, D66 vice premier, in een nek aan nek race met Ollongren. Zij ging diep door het stof toen bleek dat de evacuatie van Nederlanders niet was voorbereid. Zij toont zich in haar D66 video ook een oprechte mannenhater: “wij zijn met vele vrouwen”, contra mannen. Zij weet ook in haar eentje de formatie te blokkeren. Tegen Mark Rutte zij ze: “hier scheiden onze wegen” en ze steunde de motie van Afkeuring van ganser harte. Maar nu moet ze terugkrabbelen. Ze wil de Eerste Nederlandse Vrouwelijke Premier worden. Met een “nieuw leiderschap”. Ja, dat lijkt ons een prima idee! Help ons land maar in verval met uw klimaatgedram. Zij krijgt de DDS poedelprijs van “Runnerup Meest Incompente Minister”. Gefeliciteerd Sigrid! Zet ‘m op! Wat een sukkel!

Dan gaan we naar onze minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven, D66, pur sang mannenhater “we gaan afrekenen met mannen”. Ze is kampioen inclusie en discriminatie. In de cultuur sector kunnen ze haar bloed wel drinken. Terecht. Voor onderwijs en wetenschap heeft ze een rokende puinhoop achtergelaten. En dan natuurlijk het onrechtvaardige Coronabeleid voor evenementen versus Grand Prix Zandvoort. Een bak ellende deze minister. Ophoepelen!

Stientje van Veldhoven, D66 staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat, voortijdig opgestapt voor leuke Europese World Resources functie elders. Volkomen mislukt. Goddank dat we de ramp kwijt zijn.

Vier wanpresterende D66 ministers. De DDS bokaal voor de slechtst presenterende politieke partij 2021 gaat royaal naar D66! Gefeliciteerd! Ga zo door! Wat een ellende partij is dit zeg! Van Mierlo zou zich diep schamen!

CDA-beunhaas

Minister van Defensie Ank Bijleveld, CDA, kreeg kreeg een zware motie van Wantrouwen om de oren inzake het walgelijke Hawija dossier. Ze was niet open en eerlijk. Enige coordinatie met Sigrid Kaag over de evacuatie in Afghanistan vond niet plaats. Zogenaamd gevluchte Afghaanse leugenaars gingen naar Afghanistan voor vakantie! Hoe achterlijk zijn wij Nederlanders en hoe idioot is deze minister! Nooit meer terugkomen!

VVD-mislukkelingen

Cora van Nieuwenhuizen, VVD minister Verkeer, vertrekt voor functie elders, om lobbyist te worden voor de energiesector. Zij geeft uit deze switch blijk van geen enkel moreel besef. Ze was niet eindverantwoordelijk voor energiebeleid, maar boog zich over waterbeleid, daaraan nauw verbonden plus haar aanwezigheid bij de energiegesprekken. Zij maakt van belangenverstrengeling geen probleem. Het is goed dat ze ophoepelt maar niet naar deze functie. De Volkskrant:”ze zag bijna alles mislukken”. Niets kwam er uit haar handen. Van een ongelooflijke oen was dit. Opsodemieteren!

Minister Tamara van Ark, VVD minister Medische Zorg, stapt op vanwege nek- en rugklachten. Ze krijgt nu medische zorg. Onbekend wat zij voor ons burgers heeft mogen betekenen, als onbeschreven blad verdwijnt zij in de nacht. Sterkte Tamara! We willen je never nooit meer zien!

Barbara Visser, VVD, is gepromoveerd van staatssecretaris naar minister Medische Zorg. Was dat na het debacle van de mariniers in Vlissingen terecht? Dacht het niet! Er was niks beters, dan maar deze sukkel. Ze moest haar keutel intrekken. Voor de rest heeft zij helemaal niets gedaan voor zover bekend. Doorslaand incompetent. Haar ministerschap zal dus wel een doorslaande mislukking worden. Oprotten Truus!

ChristenUnie-ramp

Onze minister van Landbouw Carola Schouten, stikstof dossier en weg met de boeren. Geweldige prestatie. Boeren eruit, immigranten erin! Prima idee! Carolien van der Plas komt wel op voor onze geliefde boeren. Niet terugkomen, Carola.

Wat een zegen!

Uit dit kleine overzicht blijkt zonneklaar wat een geweldige aanwinst vrouwen voor de Nederlandse politiek zijn. Veel beter dan mannen! Ze zijn zo competent en empathisch! Geweldig! Laat nou toch eens eindelijk een vrouw premier worden. Maar dan wel graag als transgender, met hoofddoek. Voor al onze LHGBT wensen.

Het is maar goed dat Mark Rutte nergens een actieve herinnering aan heeft. Hij grijnst het wel weg met leugens.



Vrouwen claimen dat mannen het niet best doen en daar hebben ze een punt. Ook vele mannen hebben de politiek voortijdig verlaten. Maar is de claim dat vrouwen het beter doen terecht? Over de volle breedte hebben vrouwen het ultiem slecht gedaan.

De hele ploeg van Mark Rutte is een debacle gebleken. De DDS bokaal 2021 voor “ Meest Incompetente Ministerpresident” over de afgelopen 70 jaar gaat naar Mark Rutte. Mark, gefeliciteerd, maar nu opdonderen. We willen je nooit meer zien. Ga maar fietsen!



Maar: vrouwen in de politiek zijn een zegen voor onze natie!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.