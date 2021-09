DDS Podcast 6: We zijn beland in een vreselijke Kaagmerrie!

In de podcast van vandaag praat DDS-hoofdredacteur Michael van der Galien (ik dus, ha) over de Kaagmerrie waarin we allemaal zijn beland. Want ja, Sigrid Kaag heeft besloten dat haar D66 toch maar wel gaat onderhandelen met de ChristenUnie. Dit betekent dat het kabinet Rutte IV nu opeens dichterbij is dan ooit. En dit terwijl ze a) eerder nog een motie van afkeuring steunde tegen Mark Rutte en b) maandenlang volhield dat ze niet met de ChristenUnie wílde onderhandelen. Want “medisch-ethische” issues. Wat dat voor onderwerpen zijn? Nou eigenlijk gewoon de vraag: wanneer mag een moeder een ongeboren kind om zeep helpen (antwoord: altijd) en hoe zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk ouderen zo vroeg mogelijk naar het hiernamaals geholpen worden. Ja, zo is het echt.

We staan stil bij de reacties van Caroline van der Plas, Tunahan Kuzu en Farid Azarkan, Geert Wilders, én naar de terechte woorden van Thierry Baudet die terecht zei: eigenlijk maakt het natuurlijk helemaal niet uit wie met wie onderhandelt, want uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Deze Kaagmerrie eindigt pas als het héle partijkartel weg is. Punt.

Luister naar de podcast:

Als je liever luistert op Apple Podcasts dan kun je dat hier doen, op Audible kan het hier, en op Google Podcasts kan het hier. Dank!

Waardeer je onze podcasts? Steun ons dan financieel. Dat kan via BackMe – maandelijks óf eenmalig. Elke euro is van grote waarde!