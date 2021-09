Tunahan Kuzu en Farid Azarkan (DENK) slopen principeloze draaikont Sigrid Kaag

DENK-politici Tunahan Kuzu en Farid Azarkan pakken D66-draaikont Sigrid Kaag hard aan omdat die tóch wil onderhandelen met VVD, CDA én de. ChristenUnie. Zij maakt zich daarmee totaal ongeloofwaardig vinden de twee heren terecht… maar ze zagen het al wél aankomen.

Kuzu: Kaag durft verkiezingen niet aan

Kuzu’s reactie op de aankondiging van Kaag is een reactie op haar uitspraak dat ze liever voor deze onderhandelingen gaat dan voor nieuwe verkiezingen. Vanuit haar D66-perspectief is dat, legt Kuzu terecht uit, misschien nog wel logisch ook. Want als er verkiezingen gehouden worden gaat dat clubje nepdemocraten keihard onderuit.

“Kaag durft nieuwe verkiezingen niet aan…” schrijft Kuzu. “Snap ik wel. Wat zou D66 wreed verliezen.” Om het er nog even extra in te wrijven eindigt hij zijn tweet met de hashtag: #KaagDurftNiet.

Daar valt natuurlijk helemaal niets aan af te dingen. Kijk maar naar de meest recente peiling van Maurice de Hond. Daarbij staat D66 op 19 zetels. Dat is een verlies van 5 ten opzichte van de verkiezingen. Au! En ook volgens dat onderzoekje van EenVandaag staat D66 op fors verlies: van 24 zetels in maart naar 19 virtuele zetels nu.

Kuzu had van tevoren ook al voorspeld dat Kaag dit zou doen. Getuige een video van de woordvoerder van Kuzu hadden hij en Farid Azarkan een weddenschap gesloten. En ja, Kuzu won die:

Farid Azarkan: told you!

Maar ook Azarkan kon terugwijzen op een eerdere uitspraak van hém. Want op 1 april van dit jaar zei hij al dat Kaag Nederland uiteindelijk toch weer zou uitleveren aan De Liegende Hollander Mark Rutte. Wat ze daar volgens hem voor in ruil wilde? Het vice-ministerpresidentschap.

Ik voorspelde het al op 1 april. @SigridKaag levert Nederland uit aan Rutte in ruil voor het vice-premierschap. Met je “hier scheiden onze wegen”. pic.twitter.com/7Y8Oa1o9f0 — Farid Azarkan (@F_azarkan) September 30, 2021

Maar Farid! Met “hier scheiden onze wegen” bedoelde ze: “Voorlopig, maar na een rondje wandelen komen we weer precies, samen, op hetzelfde punt uit.” Logisch toch?

Zucht.