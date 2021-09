Farid Azarkan (DENK) geschokt dat Kaag door de knieën gaat voor Rutte: ‘De liegende Hollander!’

DENK-leider Farid Azarkan vindt het niet te bevatten dat Sigrid Kaag mogelijk tóch akkoord gaat met de voorzetting van de huidige coalitie. “Gaat [Kaag] Rutte weer premier maken van Nederland en de samenleving weer vier jaar opzadelen met ‘de liegende Hollander’?” vraagt Azarkan zich dan ook publiekelijk af. Want dát vindt hij écht ongelooflijk.

De afgelopen tijd is Farid Azarkan van DENK één van de meest uitgesproken critici van Mark Rutte gebleken. Niet zo gek misschien, want hoewel Azarkan niet door iedereen genoemd werd bij de Toeslagenaffaire was hij daar wel degelijk op positieve wijze bij betrokken. Het waren niet alleen Pieter Omtzigt en Renske Leijten (SP) die zich daar in verdiepten. Nee, er waren drie musketiers. Azarkan was de derde.

Maar ook op andere onderwerpen maakt Azarkan steevast duidelijk dat hij een pishekel heeft aan Rutte. Niet persoonlijk, maar omdat de man gewoon totaal niet vertrouwd kan worden. Hij liegt en liegt en liegt. Iedereen weet het, iedereen ziet het, maar hij komt er tóch mee weg. Azarkan vindt het vreselijk en maakt van zijn hart geen moordkuil. Kijk maar naar zijn speech tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen:

De fenomende vergelijking: ‘Rutte als schorpioen en u bent de kikker.’ Rutte is de man van de vele leugens, loze beloftes. Politiek, WORD WAKKER!#MarkMyWORDS #AZARKAN #Algemenebeschouwingen pic.twitter.com/N5sYUPf7Yt — DENK (@DenkNL) September 23, 2021

Daarom vindt Azarkan het ongelooflijk dat D66-leider Sigrid Kaag Rutte hoogstwaarschijnlijk tóch weer premier gaat maken. En dan ook nog eens van een kabinet dat gewoon een voortzetting is van Rutte III. Dus van het kabinet dat verantwoordelijk was voor de Toeslagenaffaire en er zelfs door moest aftreden.

Gaat @SigridKaag Rutte weer premier maken van Nederland en de samenleving weer vier jaar opzadelen met “de liegende Hollander”? — Farid Azarkan (@F_azarkan) September 30, 2021

“Gaat [Sigrid Kaag] Rutte weer premier maken van Nederland en de samenleving weer vier jaar opzadelen met ‘de liegende Hollander’?” vraagt Azarkan zich vertwijfeld af. De boodschap moge duidelijk zijn: dat kán toch bijna niet? Zeker niet aangezien Kaag het voortdurend heeft over “een verandering van de bestuurscultuur”?

“De liegende Hollander” in plaats van “de vliegende Hollander.” Ik vind ‘m leuk. Die moeten we erin houden.

Hoe dan ook, natuurlijk heeft Azarkan helemaal gelijk. Het is ongelooflijk dat Kaag Rutte “gewoon” in het zadel gaat houden en dat ook nog eens doet via dezelfde coalitie als die nu aan de macht is.

Maar ja, die kant gaat het helaas écht op. Nederland zit nog vier jaar vast aan ‘De liegende Hollander.’ En dat hebben we, zoals Azarkan ook terecht stelt, ‘te danken’ aan mevrouw Kaag. Wat een schande.