Filmpje! Caroline van der Plas (BBB) is kláár met minachtende Sigrid Kaag en Mark Rutte

Het was gisteravond en vannacht best interessant om te zien. Nagenoeg de héle Kamer liet zich op hautaine, arrogante manier behandelen door het kabinet. Maar er was een uitzondering. Want Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging greep wél in en zette Sigrid Kaag, Mark Rutte en de andere kabinetsleden op hun plek. Met een cynische opmerking of twee.

Toen Caroline van der Plas (BBB) vannacht een motie wilde indienen bij het Afghanistandebat stond ze bij de microfoon. Want ja, ze wilde de motie voorlezen. Maar er was iets vervelends aan de hand. Minister Kaag en premier Rutte (en volgens mij ook Bijleveld) waren namelijk driftig met elkaar aan het praten. Zoals ze eigenlijk de godganse tijd deden.

Andere Kamerleden zouden dat misschien negeren onder het motto, ‘dat ze ons minachten weten we al langer.’ Maar niet Van der Plas. Die ging ermee om door een cynische opmerking te maken – een geheel terechte.

“Ik wacht even tot de ministers en de minister-president zijn uitgesproken. Het is zo vervelend als ik er steeds tussendoor kom, tussen die gesprekken.” En dus keek ze even naar vak K. Daar hielden ze hun muil. Toen pas begon ze met haar verhaal.

Tegenwoordig moet je even wachten met je inbreng tot demissionair ministers en demissionair @MinPres uitgekletst zijn. Kan me voorstellen dat het ontzettend vervelend voor ze is dat je als Kamerlid hen steeds stoort in hun gesprekken😉 #Afghanistandebat #Kaag #coronadebat #Rutte pic.twitter.com/rOTamjZClf — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 16, 2021

Vervolgens nam ze het woord dan wel écht en maakte ze haar punt. Maar dat deed ze dus pas toen ze even had laten zien dat ze niet van plan is zich te laten schofferen door de kabinetsleden. Nu niet, nooit niet.

Een prima reactie. Deden alle Kamerleden dit maar. Want alleen dan behandelt het kabinet het parlement mógelijk weer met iets van respect, in plaats van dat ze parlementariërs die een motie van wantrouwen gewoon keihard uitlachen, zoals Kaag vannacht deed.

Zo, doe je dat. Kijken de andere parlementariërs even mee hoe Caroline van der Plas Sigrid Kaag, Mark Rutte en de andere kabinetsmaffiosi terug in hun mand stuurde? Copy/paste graag.