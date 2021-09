Fleur Agema gaat los op Hugo de Jonge: ‘Volkomen disrespect van ongekozen minister voor gekozen parlement!’

PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema is helemaal klaar met Hugo de Jonge. Die liet namelijk weten dat mensen ook zonder smartphone gebruik kunnen maken van zijn dictatoriale Apartheidspas. Of de Coronapas, zoals hij het zelf noemt. Dat is tegen het zere been van Agema. Want de Tweede Kamer heeft nog helemaal niet gestemd over dit onzalige plan!

Hugo de Jonge: de Apartheidspas is voor iedereen!

Gisteren liet minister van Volkgezondheid en nog een heel scala andere onderwerpen waar hij juist niets voor doet, machtswellusteling Hugo de Jonge dus, weten dat ook mensen zonder smartphone gebruik kunnen maken van de Corona-ausweiss. “Iedereen moet het coronatoegangsbewijs simpel kunnen gebruiken. Ook als je geen smartphone hebt,” schrijft hij op Twitter.

Hoe dat kan? Nou, je kunt het uitprinten en je kunt het toegezonden krijgen per post (“62.000 mensen kozen hier al voor,” schrijft hij trots). Oh ja, als dat ook niet aanstaat kan je ook heel handig langskomen “voor hulp.” Daar is deze website dan voor bedoeld.

Fleur Agema haalt keihard uit

Geweldig nieuws voor alle coronacommunisten die een dictatoriale overheid maar wat graag zien zitten, natuurlijk. Maar er is één klein probleem. Want zoals PVV-Tweede Kamerlid Fleur Agema duidelijk maakt in haar reactie op de tweet van Hugo de Jonge moet hier nog over gestemd worden. Hij doet net alsof de pas een vaststaand feit is, maar officieel is dat nog helemaal niet het geval. Het is immers de Tweede Kamer die hierover beslist, niet het kabinet zelf maar even.

“Het kamerdebat is nog niet geweest!” schrijft Agema dan ook furieus. “Stemmingen zijn morgenavond pas! Deze hel kan nog worden weggestemd! Volkomen disrespect weer voor gekozen parlement door ongekozen minister!”

De parlementaire democratie functioneert niet meer

Ooit waren we in Nederland heel trots op hoe onze democratie functioneerde. Op onze rechtsstaat. Op onze manier van polderen. Nou, die tijden liggen helaas ver achter ons. Want feit is dat de parlementaire democratie, met haar trias politica, voor geen meter meer functioneert.

Want ja, in theorie heeft Agema gelijk dat de Kamer nog moet stemmen. Maar het probleem is dat iedereen weet dat De Jonge en Rutte echt wel krijgen wat ze willen. In de achterkamertjes is al lang afgesproken met de coalitiepartijen dat ze dit plan gaan steunen. Misschien met een kleine wijziging hier of daar, maar dat is het dan wel. Het Kamerdebat is dus voor de bühne, niet omdat het daadwerkelijk een wezenlijk verschil kan maken.

Die illegale Apartheidspas komt er gewoon. Het is doodzonde en vooral ook doodeng, maar zo is het wél.