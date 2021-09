FVD eist een zakenkabinet: ‘Deze formatie is het trieste dieptepunt van het partijkartel. Tijd voor verandering!’

Als antwoord op deze uiterst frustrerende gang van zaken stelt FVD voor een zakenkabinet te formeren met mensen van buiten de politiek: bewindslieden die nadrukkelijk niet zijn geselecteerd op basis van partijlidmaatschap en -loyaliteit, maar vanwege hun expertise en ervaring op een specifiek beleidsterrein. Een hoge militair op Defensie dus, geen partijfunctionaris. En een zorgprofessional op VWS, in plaats van een basisschoolmeester – het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn.

Bijkomend voordeel: er zal weer sprake zijn van dualisme. Wisselende meerderheden kunnen het zakenkabinet in staat stellen te regeren. Soms over links, dan weer over rechts. Zo is er, op basis van de partijprogramma’s en het aantal behaalde zetels, een meerderheid voor de inperking van immigratie. Nederland heeft daarvoor gekozen. Die democratische wens dient invulling te krijgen – niet verloren te gaan tijdens een potje standpunt-kwartetten ergens in een besloten zaaltje. Het debat en de beslissingen over de koers van Nederland dienen plaats te vinden op de plek die we speciaal daarvoor hebben ingericht: de Plenaire Zaal van de Tweede Kamer.

De oproep van Forum voor Democratie aan de formerende partijen luidt daarom als volgt: kruip uit uw holen. Laat partijbelangen varen. Stop met “controversieelverklaringen” en dichtgetimmerde regeerakkoorden. Speel open kaart en maak duidelijk waar u voor staat. Stel experts aan in het kabinet. Geef de Kamer de ruimte om over de grote onderwerpen het debat te voeren en beleid te maken. Eindig de dictatuur van de 75+1.

Want Nederland verdient beter.

Opmerking van de redactie: natuurlijk is het idee van FVD om tot een zakenkabinet te komen een heel goede. En dat is precies waarom het partijkartel er niets mee zal doen. Want dat is niet op zoek naar goede manieren om het land effectief te besturen, maar naar meer, meer, meer macht voor zichzelf.