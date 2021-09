Geert Wilders keihard na knieval Kaag voor Rutte: ‘Ze spuugt de kiezer recht in het gezicht!’

Zo. Je krijgt de indruk dat de oppositie er niet over te spreken is dat de huidige coalitiepartijen met elkaar gaan onderhandelen over het voortzetten van die onzalige coalitie. Ze zijn allemaal keihard. Zo ook Geert Wilders. Want, schrijft Wilders op Twitter, “Kaag spuugt de kiezer recht in het gezicht” door tóch een knieval te maken voor Mark Rutte.

De D66-fractie in de Tweede Kamer geeft zich over. De nepdemocraten gaan tóch onderhandelen met VVD, CDA én de ChristenUnie. Met andere woorden, over een continuering van het huidige rampenkabinet Rutte III. Het is natuurlijk volstrekt ongeloofwaardig, maar zo rollen D66’ers blijkbaar nu eenmaal. Jammer. Want als ze hun recht hadden recht gehouden waren we misschien wel afgeweest van Mark Rutte. Niet dus.

Geert Wilders – die al langere tijd klaar is met Rutte – is dan ook woedend. “Kaag spuugt de kiezer recht in het gezicht,” schrijft hij op Twitter. “‘Om populisten niet in de kaart te spelen.’ Lees: om niet afgestraft te worden in #nieuweverkiezingen.”

“Weer met hetzelfde wanbeleid en dezelfde leugenaars en faalhazen als tot nu toe: #Rutte en #Kaag. RIP Nederland.”

Voor luisteraars van de DDS Podcast met ondergetekende kan dit natuurlijk niet als een verrassing komen. Zoals ik daarbij gisteren betoogde kon je dit wel zien aankomen. Kaag is doodsbang voor nieuwe verkiezingen. Niet zo gek, want haar partij staat al op fors verlies. De enige manier om Rutte weg te krijgen is als hij vrijwillig opstapt. Zolang dat niet gebeurt houdt hij de politiek in een wurggreep en krijgt in uiteindelijk in alles zijn zin. Zo ook hier.

Natuurlijk is het volstrekt ongeloofwaardig en belachelijk. Kaag heeft een motie van afkeuring gesteund tegen Rutte. Ze heeft bij hoog en bij laag volgehouden dat ze niet nog een keer gaat regeren met de ChristenUnie, vanwege “medisch-ethische” onderwerpen. Wat wil zeggen: zoveel mogelijk ouderen naar het hiernamaals jagen voor Moeder Natuur dat zelf even doet.

Maar als politiek leider van D66 vindt ze ongetwijfeld dat ze weinig anders kan. Want als ze de strijd aangaat stemt die domme Nederlandse kiezer uiteindelijk toch gewoon weer op Mark Rutte. En dan is ze alsnog het haasje.

Dus ja. Natuurlijk heeft Wilders gelijk dat wat Kaag hier doet verschrikkelijk is. Dat de kiezer zou moeten spreken. Maar aan de andere kant weet ook hij dat dit wel degelijk het meest waarschijnlijke scenario was… en is. Hoe jammer dat ook is.