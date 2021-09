Harm Beertema (PVV) woest dat Woke-‘dierenliefhebbers’ bij LHBTI-alfabet willen horen: ‘Knettergek, clownworld!’

Vergis je niet. Woke is letterlijk een geestesziekte. Het ultieme bewijs wordt nu geleverd door demonstranten in Duitsland. Zij zijn namelijk ‘dierenliefhebbers’ en zij eisen dat hun ‘seksualiteit’ of ‘seksuele voorkeur’ toegevoegd wordt aan het LHBTI-alfabet van onderdrukte maar totaal geaccepteerde voorkeuren. Zoals PVV-Tweede Kamerlid Harm Beertema het verwoordt, “dit is echt knettergek. Clownworld.”

Je moet deze video zien om het te geloven:

Zoophïlïa parade in Germany If it’s a thing in Germany now, it’ll be a thing in the UK in 10 years and the US in 20 years. pic.twitter.com/xrzSnDob3R — sameera khan (@SameeraKhan) August 30, 2021

Deze mensen zijn dus zoöfielen (of mensen die met dat soort tuig sympathiseren). Dit houdt in dat ze graag intiem zijn met… dieren. Dat is natuurlijk totaal geschift. Zulke mensen moeten behandeld worden, en dieren moeten tegen hen beschermd worden. Maar tegenwoordig is men zo gestoord dat er gekken zijn die eisen dat dit “geaccepteerd” wordt.

Zoals onze eigen Kenneth Steffers reageert op Twitter:

Ik ben hier even stil van. En niet in de goede zin des woords. We moeten écht een einde gaan maken aan de doorgedraaide en allesvernietigende 'woke-cultuur'. Het is gevaarlijk. 👀 Mark my words. 💅🏻 https://t.co/XaSpkpPaEu — Ken Stash (@KenStash) September 1, 2021

Reactie PVV’er Harm Beertema op deze Woke-gekte

Ook PVV Tweede Kamerlid Harm Beertema reageert ontsteld op deze schokkende beelden. “Serieus, dit is knettergek,” zegt hij. “Elke aberratie lift mee op woke. Kinderen, dieren en wie weet wat nog meer. Elk subjectief gevoel moet genormaliseerd worden, sterker nog, moet gerespecteerd worden.”

Hij heeft daar eigenlijk maar één woord voor over: “Clownwereld.” Iets anders kan hij er net als wij ook niet van maken.

Daar komt nog eens bij, zegt hij ook, “dat dit ronduit schadelijk is voor het emancipatieproces. Het is echt heel erg contraproductief door de steeds grotere weerstand die het oproept bij brede lagen van de bevolking.”

Hoe dit afloopt

Want ja, daarmee heeft Beertema natuurlijk wel een punt. Want deze Woke-gekte wordt steeds erger. Het eindresultaat ervan kan slechts uitkomen op twee mogelijkheden. Ten eerste kunnen alle waarden, alle principes overboord gegooid worden, waarna we terechtkomen in een hél op aarde.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

De tweede mogelijkheid is dat normale mensen zich nu massaal tegen deze idiotie keren omdat ze begrijpen hoe enorm gevaarlijk dit is.

Welke kant het opgaat kan niemand nog zeggen. Maar wat we al wél kwijt kunnen is dat dit met de dag zorgwekkender en enger wordt.