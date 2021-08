Harm Beertema (PVV) pakt ‘hervormers’ onderwijs aan: ‘Moderniseren? Iedereen wil ouderwets onderwijs!’

PVV-Tweede Kamerlid Harm Beertema is helemaal klaar met allerlei “onderwijshervormers” die denken dat ze het onderwijs – met name het MBO – “modern” moeten maken. Want, zegt Beertema, daar zit helemaal niemand op te wachten. Mensen willen “ouderwets” onderwijs; in een klaslokaal, met een docent, en met elkaar als klas projecten doen.

De MBO Raad komt weer eens met een heel verhaal over de modernisering van het onderwijs. Want dat is heel “belangrijk.” Alles moet “gemoderniseerd” worden. Of dat dan goed of slecht is qua eindresultaat vragen deze mensen zich niet eens af. “Modern onderwijs” is per definitie goed, want modern.

"Laten we van online onderwijs geen karikatuur maken. Het gezamenlijke doel is dat we modern beroepsonderwijs bieden, dat van hoge kwaliteit is", zegt @TekinAdnan “De kern van het mbo is en blijft fysiek onderwijs voor elke student, op school.” https://t.co/skI5bd14nE pic.twitter.com/CsHPjyh5mO — MBO Raad (@MBORaad) August 30, 2021

MBO-docent Patrick Woudstra reageert hier terecht buitengewoon kritisch op. “Zonder onderwijskundige onderbouwing (top down) tot 70% het onderwijs online aanbieden heeft NIETS met ‘modern beroepsonderwijs’ te maken,” schrijft hij. Natuurlijk klopt dat helemaal. Maar ja, probeer dat maar eens uit te leggen aan al die onderwijshervormers én hun vrienden in het kabinet.

PVV’er Harm Beertema reageert ook: geen modern onderwijs, maar ouderwets!

PVV-Tweede Kamerlid Harm Beertema is óók helemaal klaar met al die “hervormers.”

“Modern beroepsonderwijs?” vraagt Beertema op Twitter. “Iedereen die ik ken wil ouderwets onderwijs, met een docent voor een klas, een beginsituatie, met uitleg, met samen aan een opdracht werken, met gezamenlijk plezier in het ontdekken, met een evaluatie.”

Kortom, mensen willen echt “onderwijs dus.”

Zijn boodschap aan de burger is dan ook simpel. “Trap niet in de doorzichtige leugens,” schrijft hij.

Modern beroepsonderwijs? Iedereen die ik ken wil ouderwets onderwijs, met een docent voor een klas, een beginsituatie, met uitleg, met samen aan een opdracht werken, met gezamenlijk plezier in het ontdekken, met een evaluatie. Onderwijs dus. Trap niet in de doorzichtige leugens. https://t.co/tsNF5xFVON — Harm Beertema (@harmbeertema) August 30, 2021

Zo is het natuurlijk maar net. Geen enkel normaal mens zit te wachten op nog meer “moderniseringen” in het onderwijs. Die hebben de afgelopen tientallen jaren namelijk al genoeg schade toegebracht aan de manier waarop we onze jeugd opleiden. En ja, dat geldt met name voor het mbo. Daar is de schade écht reusachtig.

De PVV’er Beertema heeft dus gelijk: niemand zit te wachten op meer “moderniseringen.” Geef Nederlanders hun oude onderwijs terug!