De rot in het onderwijs blootgelegd tijdens Pride University: ‘vermijd woorden als jongens/meisjes, of vader/moeder’

In het kader van de Pride Week is, op initiatief van Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen, de Pride University georganiseerd. Dat is een bijeenkomst voor scholen waar de nieuwste manieren om keihard te deugen, en het beschermen van gevoelens, centraal staan. En het is precies zo erg als je zou verwachten.

Omdat iedereen verschillend is en seksualiteit en genderidentiteit op iedere mogelijke manier moeten worden benadrukt tegenwoordig, zijn er altijd mensen die zich buitengesloten voelen. Dat is zielig, dus moet daar wat aan gedaan worden!

De organisatie Student Pride Nederland heeft een toolbox ontwikkeld waar scholen gebruik van kunnen maken, om ervoor te zorgen dat geen enkele gekwelde ziel zich ooit nog gekwetst hoeft te voelen op school. De oplossing? Vermijd termen als ‘hij’ en ‘zij’, ‘jongens’ en ‘meisjes’, ‘vader’ of ‘moeder’, want niet iedereen voelt zich jongen/meisje. En niet iedereen heeft nog een pappie en een mammie. Heel sneu!

Het is toch werkelijk te gek voor woorden dat hogescholen en universiteiten überhaupt wordt aangepraat dat ze hun taal moeten gaan aanpassen, omdat het mogelijk tere zieltjes wat meer zou beschermen? Het hele idee van een onderwijsinstelling is juist dat je er wordt blootgesteld aan kwetsende ideeën en data, omdat ze je kritisch laten nadenken over wat jij eerder gewoon voor waarheid aanzag?

Nou, tegenwoordig in ieder geval niet meer! Zielepietjes die compleet ontregeld raken omdat ze buiten de boot vallen, hebben extra bescherming nodig. Dat bereidt ze namelijk voor op de grote boze buitenwereld, gaat helemaal goed komen!

En in plaats van dat onderwijsinstellingen de ‘onderzoekers’ van Student Pride Nederland in hun gezicht uitlachen en ze vertellen dat ze niet met deze onzin meegaan, juichen ze het toe. Sterker nog: “Universiteiten en hogescholen uit het hele land hebben wij bijeen gekregen. Die hebben interesse getoond van Groningen tot aan Maastricht, Nijmegen, Amsterdam; die zijn aangesloten geweest bij dit traject. Dit komt dus al volop op gang”, aldus de oprichter van die absurde organisatie. De gekkigheid komt nu pas écht op stoom.