Horeca Breda ‘omzeilt’ QR-code: Polsbandje voor toegang tot alle kroegen

In Breda heeft de lokale horeca een makkelijke oplossing gevonden voor het probleem van de coronatoegangsbewijzen en het controleren van QR-code: een polsbandje. Afgelopen weekend hoefde men maar eenmalig de QR-code te laten scannen en kreeg men een polsbandje dat geldig is voor iedere kroeg!

Het is een simpele oplossing, maar wel een heel effectieve! Het neemt niet het hele probleem weg dat tegenstanders van de coronatoegangsbewijzen hebben, al helpt het wel aanzienlijk.

Door met een polsbandje te werken bereikt de Bredase horeca eigenlijk hetzelfde als met de QR-code. Sterker nog, het werkt een stuk effectiever. Iedere kroegbaas kan in één oogopslag zien of iemand een polsbandje heeft, waardoor er geen gehannes aan de deur meer is over apps die niet werken.

Daarnaast heeft het nog een voordeel: de overheid kan alleen zien dat er in het centrum is ingecheckt, verder niet. Na die eerste check ben je dus eigenlijk weer ‘off the radar’.

Het idee schijnt snel te worden opgepikt door andere steden, meldt RTL Nieuws. En dat is hartstikke goed nieuws, want op die manier haalt het de ‘scherpe randjes’ van het toch al nutteloze overheidsbeleid af. Mochten er mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus, terwijl ze die QR-code al hadden, dan loopt men met die polsbandjes ook evenveel (lees: weinig) risico. Alleen kan de overheid nu niet meer overal meekijken en blijft de woede over het beleid weg bij het horecapersoneel.

Het grappige hieraan is dat er vanuit de overheid eigenlijk geen fatsoenlijk argument valt te maken tegen dit polsbandjes-systeem, anders dan: ‘Dit is niet de bedoeling en je moet doen wat wij zeggen, zoals we het hebben gezegd.’ Maar dan is ook direct alle geloofwaardigheid het raam uit gekieperd.

Hopelijk neemt iedere stad en dorp dit idee over. Dan heeft het demissionaire kabinet wat meer tijd om nog eens héél goed na te denken over hun idiote beleid, terwijl burgers nog een béétje van hun privacy, anonimiteit en hun pilsje kunnen genieten.