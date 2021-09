Horecabaas blij met kritiek ontslagen Keijzer: ‘Ik ben het met haar eens, deze maatregelen zijn buitenproportioneel’

Na haar stevige uitspraken kon staatssecretaris Mona Keijzer op flink wat kritiek reken van politici in Den Haag. Veel politici vonden het niet kunnen dat een lid van het kabinet het zogeheten homogeniteitsbeginsel schond. Buiten de politiek kan Keijzer gelukkig op veel steun en support rekenen. Robèr Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, was juist erg blij met haar kritiek.

Verscheidene politici, van D66 tot aan GroenLinks en de PvdA, waren geschrokken van de rebelse Mona Keijzer. Ze vonden het onacceptabel dat een lid van het kabinet zich tegen het eigen beleid keerde. D66 wilde zo snel mogelijk opheldering.

Tegenover de NOS zei CDA-leider Wopke Hoekstra de gang van zaken te betreuren. De rebellerende Keijzer en haar opmerkingen hebben de relatie tussen de formerende partijen, die al op gespannen voet stond, weinig goed gedaan.

Vanuit de samenleving kan de ontslagen staatssecretaris op meer warme reacties rekenen. Uit een peiling blijkt dat een grote meerderheid achter de CDA’er staat. Zij vinden het ontslag onterecht. Ook de horeca lijkt zich achter Keijzer te scharen.

Robèr Willemsen, KHN-voorzitter, hoopt dat de explosieve uitspraken van Keijzer leiden tot een heroverweging van de coronamaatregelen. De huidige maatregelen zadelen ondernemers op met enorm veel werk én ze gaan toch echt een stap te ver, aldus Willemsen.

“Inhoudelijk ben ik het met haar eens: deze maatregelen zijn buitenproportioneel. Het zorgt niet alleen voor last bij horecaondernemers, maar ook bij een groot deel van het land.”

De horecabaas kaart een terecht punt aan, wellicht dat de rebellerende Keijzer ervoor zorgt dat het kabinet opnieuw gaat kijken naar het huidige maatregelenpakket. Uit peilingen blijkt ook dat flink wat horecaondernemers simpelweg niet willen meewerken aan de handhaving van het coronapassysteem.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Als je als demissionair kabinet op zo veel weerstand vanuit de samenleving én vanuit de eigen gelederen kan rekenen, dan kan het geen kwaad om nog eens kritisch te kijken naar de net ingevoerde maatregelen.