Horecapersoneel wordt de dupe van woede over controle coronatoegangsbewijs

Door de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs is horecapersoneel afgelopen weekend lastig gevallen door boze klanten. Het personeel, dat het overheidsbeleid moet uitvoeren (of riskeert de zaak te moeten sluiten als zij weigeren om coronatoegangsbewijzen te controleren), vangt daarmee spreekwoordelijk de klappen op van de onvrede over de coronamaatregel.

Het zat er aan te komen dat horecapersoneel te maken zou krijgen met boze klanten vanwege de verplichte controle op het coronatoegangsbewijs. En hoewel er geen sprake was van “absolute excessen”, zoals voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Robèr Willemsen het noemt, blijft het toch wrang.

Medewerkers en bedrijfsleiders werden ervan beschuldigd discriminerend beleid te voeren, meldt RTL Nieuws. Dat ís natuurlijk ook wel zo, maar die mensen staan met hun rug tegen de muur. Voor hen is een kwestie van meewerken, of de tent moeten sluiten. En dan wordt voor die mensen de kwestie heel simpel: ‘Ik scan dat verdomde QR-codetje wel, als ik daarmee mijn zaak overeind weet te houden.’

Het is volkomen begrijpelijk dat mensen fel tegen het (volstrekt nutteloze) overheidsbeleid zijn, maar dan moeten ze hun pijlen wel op de juiste mensen richten. Vreedzame protesten en demonstraties organiseren heeft dan eerder het gewenste effect dan dreigen met aangifte tegen horecapersoneel.

Klagen, piepen en krijsen tegen ondernemers en hun medewerkers helpt echt geen ene moer. Het enige wat daarmee bereikt wordt, is verdere spanning in de maatschappij. En als het echt de spuigaten uitloopt, dan zijn de ondernemers en de ‘slachtoffers van de medische apartheid’ de dupe. De overheid beschouwt de tweede categorie mensen namelijk als gevaarlijk. En de horecaondernemers, die het absoluut niet makkelijk hebben gehad, kunnen hun restaurants dan niet fatsoenlijk runnen. Geen enkele klant heeft er namelijk zin in dat er een hoop stampij wordt gemaakt in een etablissement waar men rustig van de sfeer en een diner wil genieten.

Wees vooral boos, maar richt je op de boosdoeners (en gedraag je!).