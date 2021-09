Hugo de Jonge treurt om afscheid Sigrid Kaag: “We zitten in een moeilijke fase”

Er lijkt voorlopig geen eind te komen aan de krokodillentranen van de kabinetsleden. Stuk voor stuk vinden ze het allemaal een groot gemis dat D66-minister Sigrid Kaag opstapt. CDA’er Hugo de Jonge is van mening dat het demissionaire kabinet in een moeilijke fase zit. Ondertussen wil D66’er Wouter Koolmees niet direct reageren op de actie van de ChristenUnie.

Het toneelstuk in Den Haag gaat vrolijk verder. Terwijl heel Nederland snakt naar een nieuw kabinet, menen de demissionaire ministers dat het ‘verlies’ van Sigrid Kaag groot is. In feite neemt Nederland, tijdelijk, afscheid van een niet-actieve minister.

Het AD wist vanmorgen een reactie los te krijgen bij coronaminister Hugo de Jonge. Als een waar acteur wist hij voor de camera’s mede te delen dat het opstappen van Kaag een groot verlies is voor Nederland:

“We moeten het zo in het team aan de orde hebben. We zitten in een moeilijke fase. We zijn al een tijd demissionair, dat telt ook op. Dat is niet per se bevorderlijk voor de sfeer. Maar we moeten wel door om het land te besturen.”

Wat zal opstappen Sigrid Kaag voor formatie betekenen?

De rest van Nederland kan het weinig schelen dat Kaag haar functie neerlegt. Mensen zien liever dat er meer schot in de zaak komt wat betreft de kabinetsformatie. Wel heeft De Jonge gelijk dat hij stelt dat de sfeer intern nu wel flink verpest zal zijn. Kaag en consorten probeerde de CU uit de formatiebesprekingen te houden, en de christenbroeders hebben D66 op deze manier terug kunnen pakken.

Als enige kabinetspartij heeft CU laten zien wel aan dualisme te doen.

D66-minister Wouter Koolmees wilde niet reageren op de vraag of hij zich verraden voelt door de actie van zijn coalitiepartner. Maar reken er maar op dat er achter de gesloten deuren nog wel een woordenwisseling zal plaatsvinden. De grote vraag is nu wat het opstappen van Kaag gaat doen met de formatiebesprekingen.