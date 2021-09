Inclusief! FVD-vrijzinnige en getto-realist Thierry Baudet reageert op ‘homohandgate‘ met Joost Vullings

FVD-vrijzinnige Thierry Baudet is niet van de slappe handjes. Hij keek dan ook gek op toen NPO-journalist Joost Vullings in de wandelgangen van de Tweede Kamer zijn uitgestrekte herenhand wilde begroeten met een ordinaire ‘boks‘. Getto-cultuur en niet des Baudets‘. “Homo”, grapte Baudet naar Vullings, die hier zelf keihard om moest lachen. Maar Vullings nam zijn moment of fame in een podcast, deed het verhaal uit de doeken en de MSM gingen er mee aan de haal. Homohandgate was nog sneller geboren dan het schudden van een enkele hand.

Terwijl er zondagmiddag duizenden en duizenden bezorgde burgers meeliepen in een demonstratie te Amsterdam om hun vrijheid te bevechten, hadden enkele MSM meer oog voor een klein detail uit een moerassige podcast van NPO-journalist Joost Vullings.

Zelf zegt de zogenaamd ‘aangeslagen‘ NPO´er Joost Vullings er het volgende over:

“Als je bij Forum rondloopt, komen ze allemaal naar buiten en steken ze heel provocatief hun hand uit, want ze willen dan dat je hem schudt”, zei de journalist van EenVandaag. Toen Baudet zijn kamer uitkwam, wilde de journalist zijn hand antwoorden met een boks. “Maar dat wilde hij niet. ‘Homo’, zei hij meteen tegen me.”

Redenen genoeg voor de MSM om strategisch even flink uit te pakken en Baudet een ongewenste vuist in zijn derrière te steken. Dit was zondagavond namelijk hét ‘nieuws‘ dat de media (Shownieuws, RTL Boulevard, NU.nl etc.) graag brachten. Over de succesvolle protestmars in Amsterdam was de berichtgeving een stuk schaarser.

Niemand van de MSM kwam op het idee om Baudet even zélf te contacteren voor enige hoor-en-wederhoor (leest u mee, journalisten-clubje Villamedia?) Onze eigen politiek-redacteur en tevens belnicht Kenneth Steffers besloot Baudet even te contacteren. En wat alle andere media dus niet deden, deed Steffers dus wél.

Bij deze de inclusieve reactie van Baudet over de -inmiddels- compleet uitgemolken homohandgate:

“Ik kwam Joost Vullings tegen op de gang van de Tweede Kamer. Ik wilde hem een hand geven. Hij mij liever een ‘boks‘. Daar ben ik niet zo van. Voor de grap riep ik dus: “Homo!” Blijkbaar voor media zoals NU.nl urgent genoeg om daar een heel stukje aan te wijden. Ik had ook tegen Joost kunnen zeggen: “Karteljournalist!” Dit bekte alleen iets lekkerder op dat moment.”

Maar stiekem moest Joost Vullings volgens Baudet zelf óók gewoon lachen om de homohandgate-begroeting:

“Joost moest zélf ook keihard lachen om de hele situatie. Daar kennen we elkaar ook al lang genoeg voor. Hoe moet ik de media nog serieus nemen als ze dit soort onderonsjes meteen bombarderen tot een soort van brekend nieuws? De kartelmedia maken er meteen een dreigend bericht van.”

Met bovenstaande reactie heeft Baudet zeker een punt, want de graag geziene gast in de Reguliersdwarsstraat (jaja!) drinkt graag een goede cocktail met alle kleuren van de regenboog. Alleen: Een handje (en dan niet meteen zo´n slappe} moet er ook wel vanaf kunnen, toch?

De Roze Leeuw

Homobelangenorganisatie De Roze Leeuw laat bij monde van voorman Lennard van Mil weten dit “totaal onzinnig nieuws” te vinden. “Wij hoeven geen deugpunten te scoren. We hebben wel iets beters te doen”, aldus Van Mil.

“Wij hebben het liever over anti-homogeweld. Over de negatieve invloeden vanuit de multiculturele samenleving en de doorgeslagen regenboogwaanzin. Wij laten ons niet opjutten omdat iemand ergens een grapje heeft gemaakt.”

Baudet wil ook nog wel iets toevoegen aan het statement van de stichting De Roze Leeuw:

“Lennard van Mil van De Roze Leeuw is een Rotterdammer. Die snapt mij als Amsterdammer wel. Randstadhumor noemen we dat. We moeten niet gaan overdrijven zoals NU.nl en al die showbizprogramma´s.”

En als mensen eens een inclusief gesprek met Baudet willen hebben over de LHBTI+-gemeenschap, dan zijn ze van harte welkom in de Reguliersdwarsstraat:

“Ze kunnen mij eens komen opzoeken in de Amsterdamse homostraat, de Reguliers. Als ze dat durven tenminste. Ik sta overal voor open en ik kom daar graag.”

Ik stoor mij er in ieder geval niet aan. Kan mij overigens wél storen aan mensen die elkaar nog steeds krampachtig begroeten. 🙋🏼‍♂️ https://t.co/tDc4xIz0kO — Ken Stash (@KenStash) September 4, 2021

Een toevalligheid of niet, maar aanstaande donderdag (9 september) staat er een Tweede Kamerdebat gepland over ‘agressie‘ tegenover journalisten in de breedste zin des woords. Het zal vast niet verbazen als alle deugmedia zoals Shownieuws, RTL Boulevard en NU.nl ook dit debat weer zullen aangrijpen om een nieuw haatstukje over helemaal niets te fabriceren.