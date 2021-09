Klimaatactiviste Greta Thunberg verschijnt weer op het toneel: ‘Dertig jaar lang bla, bla, bla’

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is weer verschenen op het toneel om de beleidsmakers weer eens de les te lezen over klimaatbeleid. En ze moeten nu toch écht wat gaan doen, want de afgelopen dertig jaar zeiden ze alleen maar ‘bla, bla, bla’, aldus Thunberg.

In Italië, Milaan om precies te zijn, zijn deze week duizenden klimaatactivisten bijeen gekomen om een klimaatbijeenkomst van Youth4Climate bij te wonen. Zo’n vierhonderd van hen, waaronder de welbekende klimaatkabouter Greta Thunberg, mogen zelfs in gesprek met beleidsmakers.

Greta Thunberg mocht aftrappen en begon de speech met te zeggen dat beleidsmakers de afgelopen dertig jaar helemaal niets hebben gedaan en het vooral bij mooie woorden hebben gehouden. Beleidsmakers moeten honderden jongeren aanhoren, die weer dezelfde uitgekauwde mantra’s gaan herhalen als altijd: ‘Er is geen planeet B’, en; ‘er moet nú écht wat gebeuren’.

Het leuke aan dit evenement is echter dat de voorstellen die deze jongeren doen ook daadwerkelijk zullen worden getoetst door beleidsmakers van verschillende landen, meldt Reuters. En dan krijgen die jongeren misschien eindelijk eens een beetje inzicht in hoe lastig dergelijk beleid soms kan zijn. Wensdenken ontmoet realiteit, zullen we maar zeggen.

En dat zal nog wel eens een pijnlijke realisatie kunnen worden, want de Verenigde Staten, China en India, de drie grootste vervuilers, zijn nou niet bepaald gemotiveerd om iets aan de opwarming van de aarde te gaan doen. Zonder die landen gaat het al niet lukken om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te krijgen. Zelfs als de ‘actie moet passen bij de retoriek‘, zoals de klimaatactivisten eisen, dan zet dat geen zoden aan de dijk.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

En dus verzandt het hele spektakel in een soort socialistisch activisme. Zo zitten de jongeren bij Youth4Climate opgescheept met jonge klimaatactivisten uit Oeganda, die pleiten voor herstructurering van de schulden (rijke landen moeten schulden van arme landen kwijtschelden), ‘want klimaat’. Iets doen, zelfs als het geen enkel effect heeft, is voor dergelijke klimaatactivisten namelijk belangrijker dan niets doen.