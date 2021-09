‘Klimaatbewust’ en elitair KLM alle geloofwaardigheid kwijt: ‘Alleen in economy klasse geen vlees’

Luchtvaartmaatschappij KLM dacht mooi goedkoop te kunnen deugen bij klimaatbewuste klanten, maar heeft de plank volkomen misgeslagen. KLM gaat alleen voor de economy klasse stoppen met het serveren van vlees, zogenaamd om te verduurzamen. Klanten in een andere klasse kunnen nog wel gewoon vlees krijgen.

Dit is natuurlijk precies het signaal dat je niet wilt afgeven als bedrijf. De rijkere passagiers behouden alle opties en het gepeupel mag lekker geen vlees. Potverdorie wat zijn ze toch klimaatbewust en duurzaam bij KLM!

De luchtvaartmaatschappij zegt zelf ‘de maatschappelijke trends te willen volgen en te willen verduurzamen’. Het was alleen niet de bedoeling van KLM dat iedereen erachter kwam dat alleen de economy klasse geen vlees meer geserveerd zou krijgen.

Bedrijven gaan wel vaker nat als ze een poging doen om hun potentiële klanten te laten geloven dat ze groen, duurzaam en milieubewust zijn. Denk aan Shell die doen alsof ze bomen aanplanten. Of aan Volkswagen die iedereen liet geloven dat ze in een zuinige auto reden. Maar dit is wel echt extreem dom en doorzichtig van KLM.

En door dit soort fratsen voelt de politiek (met name links) zich gesterkt om het heft in eigen handen te nemen en via de overheid allerlei maatregelen af te dwingen. ‘De bedrijven gaan het niet uit zichzelf doen’, zeggen ze dan. En geef ze eens ongelijk? Het vervelende nadeel is alleen dat de maatregelen die zij vaak voorstellen de rekening bij de burger neerlegt, ineffectief zijn en diezelfde bedrijven juist in de kaart spelen.

Nou is deze misser van KLM natuurlijk maar een klein foutje in vergelijking tot de eerder genoemde bedrijven. Maar qua beeldvorming doet het zijn werk wel. Het enige wat dit enigszins zou kunnen compenseren is als we aan het eind van de maand een foto van Frans Timmermans in het vliegtuig zien met een groot biefstuk.