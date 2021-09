LOL! Maarten van Rossem recht in het gezicht van Rutte-vriendje Jort Kelder: ‘We moeten van hem af!’

Bij Op1 was het gisteren lachen, gieren, brullen geblazen. Want nationale depressieveling Maarten van Rossem mocht, recht in het gezicht van Rutte-vriendje Jort Kelder zijn gal komen spuien over de VVD-aartsleugenaar. En het was heerlijk om te zien.

“Ik dacht eigenlijk meteen aan een ideaal voorstel. Namelijk dat deze informateur de minister-president wordt. We moeten namelijk ook van Rutte af. Rutte is een van de medeblokkeerders van het systeem geworden,” zei Van Rossem keihard in het gezicht van Ruttes beste vriend.

Als het aan Maarten van Rossem ligt, wordt VVD-coryfee Remkes niet alleen nieuwe informateur, maar ook minister-president. “We moeten namelijk ook van Rutte af. Rutte is een van de medeblokkeerders van het systeem geworden.” #Op1 pic.twitter.com/4ZcGOe8g70 — Op1 (@op1npo) September 8, 2021

Die begon daarop hard te lachen. Blijkbaar denken Rutte-vriendjes dat dat dé manier is om te reageren op kritiek op hun mannetje. “Ja, ik ken jullie persoonlijke betrekkingen,” zei Van Rossem daarop.

“Rutte is één van de medeblokkeerders van het systeem geworden,” ging de linkse beroepsmopperaar verder. “Hij was natuurlijk zwaar beschadigd. Hij dacht natuurlijk, ik wacht een tijdje dan is die schade een beetje weggezakt enzo, dan zijn de mensen het misschien ook een beetje vergeten, en dan borduren we gewoon door.”

Dat kon Kelder niet zomaar over zijn kant laten gaan. Er hebben heel veel mensen op Rutte gestemd! Niet op Remkes! “Ja,” antwoordde Van Rossem daarop, “waarom zou die geen minister-president kunnen worden?” “Technisch kan het,” was de reactie van Kelder toen toch maar.

Technisch? Téchnisch? Er is niets technisch aan, Kelder. Wij stemmen niet op de “premier.” Wij stemmen op partijen en op hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Als er wél premiersverkiezingen waren zouden die mogelijk heel anders uitvallen dan hij en zijn beste vriendje zouden willen.

Maar goed, Van Rossem weerde zich kranig – zeker voor een hoogbejaarde, depressieve sociaaldemocraat.

En even later ging hij stug verder. “De huidige situatie waar we nu mee te maken hebben, bijna zes maanden na de verkiezingen, is ronduit beschamend. En is naar mijn idee ook een signaal van volstrekte incompetentie van de zittende politieke leiders.”

Boem.

Zo. Wordt het mooier dan Maarten van Rossem die Jort Kelder de oren wast over zijn mattie Rutte? Neen.