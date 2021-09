NRC helemaal de weg kwijt! Gevaarlijke ISIS-sympathisant omgedoopt tot ‘staatsgevaarlijk geachte man’

Als je sympathie wilt wekken voor een levensgevaarlijke ISIS-strijder (in wording), dan moet je aardig je best doen. Ook moet je je dan afvragen of je dat überhaupt zou willen. Bij de NRC vroegen ze zich dat niet af en deden ze echt keihard hun best om een ISIS-sympathisant als slachtoffer weg te zetten.

Het gaat om de Nederlands-Marokkaanse Moussa Lghoul. Hij werd voor terrorisme veroordeeld en moet voor dinsdag het land uit. Zijn Nederlanderschap is hij kwijt, omdat hij niet voldoende mee heeft gewerkt aan de trajecten waarmee hij dat kon voorkomen.

Het is werkelijk ongelofelijk hoe de NRC van deze IS-sympathisant een zielig slachtoffertje probeert te maken, en doet alsof deze flapdrol medelijden verdient. Het gaat hier namelijk om een mafkees die met IS-vlaggen liep te wapperen bij demonstraties en in 2015 werd veroordeeld als lid van een Haagse terroristische organisatie die jongeren wierf voor de strijd in Syrië. Hij kreeg elf maanden cel.

Wie na zo’n celstraf keurig meewerkt aan alle deradicaliseringsprogramma’s kán de dans ontspringen. “Maar”, zo stelt de NRC, “zo zit Moussa Lghoul niet in elkaar”.

Eigenlijk hebben we gewoon te maken met iemand die moedwillig recalcitrant bezig was en vervolgens loopt te janken over de consequenties. Omdat hij niet meewerkte heeft de overheid hem als potentieel gevaarlijk bestempeld. En dat is maar goed ook.

Meneer heeft last van woedeaanvallen, meent last te hebben van boze geesten die hem achtervolgen en heeft het niet zo op met de democratie. Hij vraagt zich af waarom vrouwen hier in Nederland “halfnaakt” rond mogen lopen en de regenboogvlag wordt gebruikt om mensen homo te maken. Toch knap hoe ze bij de NRC dit allemaal in het artikel hebben verwerkt, maar nog steeds sympathie voor die ISIS-sympathisant proberen te kweken!

Door de man zijn eigen fouten heeft hij in feite zijn eigen doodsvonnis getekend. De toch al gefrustreerde haatbaard heeft namelijk suikerziekte, maar zijn insuline wordt nog maar voor een jaar betaald. En in Marokko, waar hij eigenlijk naartoe moet, zitten ze ook niet om hem te springen. De politie volgt deze tikkende tijdbom dus op de voet, want de kans op (verdere) radicalisering neemt alleen maar toe.

Zielig allemaal of niet? Hij wil ook niet weg uit Nederland, want hij is een bepaalde levensstandaard gewend. De arme man…