Oh, nu wel! Nieuwe staatssecretarissen geven Kamerzetel tóch maar op: ‘Het was een eer’

Hypocrieter dan dit wordt het niet. De nieuwe staatssecretarissen hebben eerst gewacht op het oordeel van de Raad van State. Toen die de ongrondwettelijke machtsgreep van het kabinet officieel goedkeurde – met een beetje gemopper erbij voor de goede vorm – gingen ze dan tóch maar overstag. Waarom? Omdat VVD en D66 even wilden laten zien wie de baas is.

Er was meerdere weken harde kritiek op het kabinet. De reden: drie nieuwe staatssecretarissen werden benoemd, maar ze mochten hun zetel in de Tweede Kamer houden. En dat is gek. Want de Kamer moet het kabinet controleren. Dit betekent dat de staatssecretarissen in kwestie zichzelf moesten controleren. Dat kan natuurlijk niet.

Ongelooflijk genoeg keurden de D66’ers van de Raad van State deze ongrondwettelijke situatie tóch goed. Het was toch niet in strijd met de grondwet als zodanig, aldus de Raad. Want het kabinet is officieel demissionair enzo! Dus ja! Daarbij werd nog wel opgetekend dat de gang van zaken “ongelukkig” was, maar daar eindigde de kritiek.

Hazenpad

Nou, de ochtend nadat de Raad de grondwet opzij heeft geschoven om VVD en D66 te plezieren komen de staatssecretarissen in kwestie opeens dan toch met een verklaring. Ze stappen op als Kamerleden. Het was een hele “eer” voor ze om als Kamerlid te dienen, maar vanwege de “ongelukkige” opmerking van de Raad denken ze dat het toch maar beter is om voor één functie te kiezen. En dat is dan natuurlijk staatssecretarisschap. Niet zo gek, want meer geld, een chauffeur, en een leuke extra functie om op je CV te zetten.

Ik heb besloten mijn kamerzetel op te geven. Zie hier 👇🏼 de brief pic.twitter.com/aVItggWyqT — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) September 2, 2021

Ze kiezen dus eigenlijk het hazenpad, en ze doen dat kort voor er een debat over hun functioneren kan plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Maar wat nou zo gek is, voor het advies was er ook al discussie over hun rol. En ja, het was al lang en breed duidelijk dat het allemaal op zijn minst “ongelukkig” was in verband met de grondwet. Dus waarom hebben ze het advies dan toch eerst afgewacht en zijn ze niet bij voorbaat al opgestapt als Kamerlid?

Machtsgreep

Het antwoord laat zich raden. Ze wilden eerst even dat de Raad van State even zou laten zien aan alle Nederlanders dat zelfs de grondwet niet meer telt in ons land; dat de machtsgreep van D66 en VVD zo compleet is, dat zelfs de fundamentele wet van ons systeem genegeerd kan worden… En dat er helemaal niets is dat wij daar aan kunnen doen.

Ze willen dus niet alleen dat Nederland verwordt tot een bananenmonarchie, maar ook dat wij ons dat realiseren… en ons machteloos voelen. Missie geslaagd. Dan kunnen ze hun Kamerzetel nu alsnog opgeven. Rutte zal trots zijn op deze staatssecretarissen.