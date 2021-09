FVD en PVV woest op Raad van State die Kamerlidmaatschap & kabinetspost goedkeurt: ‘D66’ers!’

Nadat de Raad van State besloten heeft dat Kamerleden tegelijkertijd ook best zitting mogen hebben in het kabinet, hebben FVD én de PVV furieus gereageerd. Geert Wilders kaart de hypocrisie en baantjesjagerij aan van D66’ers die de beslissing genomen hebben. En FVD’er Pepijn van Houwelingen concludeert dat de Raad van State niet de burger beschermt, maar de staat. Inderdaad!

Gisteren besloot de Raad van State dat de grondwet niet zegt wat ze zegt, en dat Kamerleden best tegelijkertijd zitting mogen hebben in het kabinet. Dit komt er dus op neer dat ze als Kamerleden zichzelf (als kabinetsleden) moeten “controleren.” Een achterlijke mongool van met een hondenkop begrijpt nog dat dit niet kan, maar daar denkt de Raad dus heel anders over.

D66’ers onder elkaar

Zowel FVD als de PVV hebben nu woedend gereageerd op deze belachelijke beslissing van de Raad van State. Te beginnen met PVV-leider Geert Wilders die de hypocrisie aankaart dat hier sprake zou zijn geweest van een objectief oordeel:

Dus na een adviesaanvraag van de D66-Kamervoorzitter zegt de D66-vice president van de Raad van State dat een D66-Kamerlid ook D66-Staatssecretaris mag zijn. https://t.co/B06p9OssrX — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 1, 2021

“Dus na een adviesaanvraag van de D66-Kamervoorzitter zegt de D66-vice president van de Raad van State dat een D66-Kamerlid ook D66-Staatssecretaris mag zijn,” schrijft Wilders. En ja, dat is precies wat er gebeurd is. De Kamervoorzitter is D66’er Vera Bergkamp, de vice-president van de RvS is Thom de Graaf, en het D66-Kamerlid/Staatssecretaris is Steven van Weyenberg.

Als je denkt dat dit ook maar een beetje objectief is ben je niet goed bij je hoofd. Dat is hard gesteld, maar daarom niet minder waar.

De Raad van State dient de staat

Natuurlijk is dat gebrek aan objectiviteit en neutraliteit van de Raad van State geen verrassing. Op 11 februari van dit jaar schreef FVD-Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen daar al een veelzeggend en hard stuk over.

“De Raad van State heeft zich de afgelopen decennia een enorm belangrijke positie aangemeten als opperrechter in ons bestuursrecht,” schreef Van Houwelingen toen. “Tegelijkertijd weigert de hoogste bestuursrechter recht te spreken en heeft die zich, vaak door de wetgever zelf gedwongen, min of meer vereenzelvigd met de positie van de overheid.”

Vandaar ook dat hij nu dit tweet:

Wat een verrassing…….🤡. De Raad van State, onder andere bekend van het VOLLEDIG aan hun lot over laten van de slachtoffers van de Toeslagenaffaire beschermt namelijk NIET de burger maar de MACHT. Dit schreef ik er eerder over: https://t.co/WmJIb6NzRx https://t.co/sFuYcqfLsL — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) September 1, 2021

Bananenmonarchie

Zoals Van Houwelingen stelt is er maar één conclusie mogelijk: de Raad van State beschermt niet de burger, maar de staat.