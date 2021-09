Thierry Baudet fakkelt hypocriete Wopke Hoekstra af: “Hypocriet, holle frasen, gebakken lucht!”

Thierry Baudet heeft keihard gereageerd op de speech die Wopke Hoekstra gisteren gaf bij het CDA-congres. Waar de partijleider van de christendemocraten hoopte “de boel bij elkaar te brengen” met een nietszeggend, leeg verhaal, is Baudet onverbiddelijk. “Het is kortom allemaal hypocriet gelul, marketingtaal. Holle frasen, gebakken lucht,” vat hij de speech terecht samen.

De speech

Gisteren bij het CDA-congres gaf Wopke Hoekstra een belachelijke, nietszeggende speech die gegeven had kunnen worden door élke partijleider voor hem. Het ging over “gedeelde normen en waarden,” er was wat kritiek op de “alles moet kunnen maatschappij,” het ging over mededogen hebben met, een faire overheid, en ga zo maar door. Kortom, het was een enorm onzinverhaal dat totaal geen verbinding hield met de handel en wandel van het CDA in de praktijk. Kijk maar:

Onze gedeelde waarden en normen zijn een antwoord op de ‘’alles-moet-maar-kunnen’’ – samenleving van vandaag. Juist omdat wij ervan overtuigd zijn dat een mens pas tot zijn recht komt, in relatie tot een ander. #CDACongres Lees mijn speech hier terug: https://t.co/cJAOkfVO7L pic.twitter.com/n9deB5JsPM — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) September 11, 2021

“Wij zijn de partij van waarden en normen. Onze samenleving is op een hyper geïndividualiseerd punt in de geschiedenis beland. Een samenleving met heel veel ‘ik’, en van wel erg weinig ‘wij’. Onze gedeelde waarden en normen, zijn een antwoord op de ‘alles-moet-maar-kunnen’’- mentaliteit van vandaag. Juist omdat wij ervan overtuigd zijn dat een mens pas tot zijn recht komt, in relatie tot een ander,” aldus Wopke.

Dit lijkt natuurlijk gestolen van Jan Peter Balkenende in de periode 2000-2010. En misschien is dat ook wel zo. Toen sloeg het al nergens op gezien de praktijk, maar nu is dat al helemaal zo. Je kunt er op zijn best om lachen.

Thierry Baudet

Dat doet Thierry Baudet van Forum voor Democratie dus ook om deze speech van Wopke Hoekstra. Want, maakt Baudet terecht duidelijk, Hoekstra kan het wel hebben over inclusiviteit en dergelijke, maar ondertussen wil zijn partij geen zaken doen met PVV en FVD; partijen die samen iets van 1,6 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen.

“Al dat praten over inclusiviteit en voorbij het eigen gelijk enzo, maar vervolgens wel 1 op de 6 Nederlanders uitsluiten en FVD / PVV überhaupt niet eens willen toelaten tot formatiebesprekingen,” aldus Baudet. Die dan ook concludeert: “Het is kortom allemaal hypocriet gelul, marketingtaal. Holle frasen, gebakken lucht.”

Al dat praten over inclusiviteit en voorbij het eigen gelijk enzo, maar vervolgens wel 1 op de 6 Nederlanders uitsluiten en FVD / PVV überhaupt niet eens willen toelaten tot formatiebesprekingen. Het is kortom allemaal hypocriet gelul, marketingtaal. Holle frasen, gebakken lucht. https://t.co/lx7MdT0ka0 — Thierry Baudet (@thierrybaudet) September 12, 2021

Niets op af te dingen

Zo is het maar net. Er valt werkelijk niets op af te dingen. Het CDA dat zichzelf presenteert als de partij van inclusiviteit, als de partij van “normen en waarden” is ronduit lachwekkend. Als er één partij is die niets te maken heeft met dat soort termen dan is het ’t CDA. Zie niet alleen hoe ze PVV en FVD behandelen, maar ook hoe ze Pieter Omtzigt publiekelijk met een mes in de rug hebben gestoken.