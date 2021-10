AANKONDIGING: Simone Kerseboom (FVD) nieuwe blogger bij DDS

Vandaag hebben we geweldig nieuws! Want Simone Kerseboom is vandaag begonnen met haar eigen blog bij De Dagelijkse Standaard. Het Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie zal meerdere keren per week een stukje schrijven. Haar blog heet: Simone Zegt. Nou ja, voorlopig heet het even Simone Kerseboom Zegt – dit om duidelijk te maken dat het om die Simone gaat. Van FVD. Maar over een week of twee halen we haar achternaam eruit weg en wordt het: Simone Zegt.

We zijn echt verheugd dat Simone dit blog wil doen voor DDS. Ze gaat namelijk schrijven over wat haar opvalt in Den Haag, wat er daar nu speelt, wat er in háár omgaat, en ga zo maar verder. Het wordt echt een fantastische manier om met haar te connecten, te verbinden.

In de rechter zijbalk zie je vanaf nu ook een widget. Een foto van Simone met daaronder de tekst: Simone Kerseboom Zegt. Voor DDS houdt ze een blog bij over wat ze meemaakt in de Tweede Kamer. De nieuwste kan je hier vinden.” En dan wordt daaronder gelinkt naar haar meest recente blog.

Ondertussen is haar eerste bijdrage ook al online verschenen. Het onderwerp? Als half-Zuid-Afrikaanse ziet ze toch iets van paralellen tussen de huidige coronapas en de zogenaamde dompas van Zuid-Afrika tijdens de Apartheid. Natuurlijk vergelijkt ze die twee zaken niet met elkaar. Echt niet! Nee! Nooit! Want dat mag niet van De Grote Deugers! Dus dat zou zij dan ook nooit – maar dan ook echt nooit – doen.

Maar … het resoneert wel behoorlijk.

Dus, lees haar blog en zorg ervoor dat regelmatig op DDS kijkt om haar nieuwste bijdragen te leveren. En Simone, welkom bij DDS!