Simone Kerseboom Zegt: Wanneer de geschiedenis resoneert

Er was zondag een grote demonstratie tegen de coronapas in Amsterdam. Niet de eerste en zeker ook niet de laatste. Het deed me denken aan onderzoek dat ik had gedaan tijdens mijn studie naar de verschillende anti-pas protesten in Zuid-Afrika in de 20st eeuw.

In Zuid-Afrika werd de “domestic passport”, afgekort naar “dompas” (I know…) landelijk ingevoerd in 1952, maar het bestond al op regionaal niveau vanaf de 18de eeuw. Het werd het ultieme symbool van apartheid. Zwarte Zuid-Afrikanen boven de 16 jaar waren verplicht om de dompas altijd bij zich te dragen in blanke gebieden. De pas vermeldde de aangevraagde en geweigerde of verleende toestemming om in een bepaald gebied te verblijven en de reden waarom die toestemming werd gevraagd. Als dat pasje geen geldige vermelding had kon de drager ervan gearresteerd worden. De overheid kon op ieder moment de toestemming in het pasje om een gebied te betreden intrekken.

Ik heb ergens gehoord dat je geen historische vergelijkingen mag maken, maar “dompas” resoneert wel.