Amsterdamse gemeente wil dieet inwoners gaan bepalen: “In 2030 moet het dieet voor Amsterdammers voor de helft uit plantaardige voeding bestaan”

De gemeente Amsterdam gaat de komende jaren een meer plantaardige eetstijl promoten in de hoofdstad. Met als grootste streefpunt dat Amsterdammers in 2030 50% van hun voeding uit plantaardige producten bestaat. Snackbars worden verleden tijd en de gemeente gaat bepalen wat u wel en niet mag eten.

Het is geen hoofdstuk uit het befaamde werk van Aldous Huxley, maar het nieuwe beleid van de gemeente Amsterdam. De gemeente wil de strijd aangaan met ongezond eten en zelfs uiteindelijk gaan bepalen wat jij precies eet. Het Parool meldt dat Amsterdam hiermee de strijd aangaat tegen snackbars en tegelijkertijd het plantaardige dieet wil promoten. Want, zo stelt de gemeente, een vega-dieet zou wél gezond zijn.

“Een van de doelstellingen is dat het dieet van Amsterdammers vaker uit plantaardig eten bestaat: minimaal 50 procent in 2030 en 60 procent in 2040. Dit ten opzichte van de huidige 39 procent. Dat moet onder meer gebeuren door het aanbod van gezond en duurzaam eten uit te breiden in kwetsbare wijken of rondom scholen en openbare gebouwen. Horecazaken en supermarkten moeten het aanbod van plantaardig voedsel ook verbeteren, ook moet er meer lokaal eten komen.”

De plannen vallen onder het initiatief van de City Deal, wat als doelstelling heeft om Nederland gezonder te maken. Nu is het zo dat overgewicht en obesitas een gigantisch probleem zijn – en voor de toekomst levert het alleen maar meer problemen op. Maar evenals met het verbieden van stuntprijzen voor alcohol is het de vraag hoe wenselijk het is als de (lokale) overheid gaat opleggen wat je wel of niet mag eten en drinken. Daarnaast is het ook foutief om te stellen dat al het plantaardig voedsel gezond zou zijn. Een vega-dieet is niet per definitie ‘gezond’, maar afgaande op de haast extremistische vegandocumentaires hebben wij als mens de laatste 100.000 jaar vergif in ons lichaam gestopt.

Met deze nieuwe doelstellingen worden snackbars grotendeels uit het straatbeeld geweerd. Ondernemers gaan de klappen opvangen van het gemeentebeleid, maar het overgrote merendeel van het ongezonde voedsel blijft vooralsnog te koop in de supermarkten. Het plan klinkt leuk voor vega-yuppen, maar in werkelijkheid zal het weinig veranderen. Een gezondere levensstijl begint bij goede voorlichting, niet bij het verbieden van ‘ongezonde’ eetplekken.