BIJ1 wil EU-grensbewakingsorganisatie Frontex afschaffen en “solidair asielbeleid”

BIJ1, de partij van Sylvana Simons, grijpt het nieuws over de ‘pushbacks’ van migranten aan om een politiek standpunt te maken. Zij willen dat EU-grensbewakingsorganisatie Frontex wordt afgeschaft. Ook willen ze een “solidair asielbeleid” in EU-verband.

Mensenrechten worden met grof geweld geschonden aan de Europese grens. Totaal onacceptabel. BIJ1 wil daarom dat FRONTEX wordt afgeschaft. Ook willen we in EU-verband gaan inzetten op een solidair asielbeleid, met toegankelijke en veilige vluchtroutes.https://t.co/Ce2UT5jifa — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) October 22, 2021

Bij een onderwerp als asielbeleid kan de politieke partij BIJ1 het niet laten om direct in de emotie te schieten. Helemaal geen grensbewakingsorganisatie hebben zou betekenen dat individuele EU-lidstaten het heft volledig in eigen handen zouden nemen. Prima als ze dat zelf redden, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Het volledig afschaffen van Frontex zou betekenen dat sommige landen compleet aan hun lot over worden gelaten.

Maar het meest naïeve van BIJ1 is nog wel het standpunt over “solidair asielbeleid”. Het in EU-verband creëren van “toegankelijke en veilige vluchtroutes” lost het probleem namelijk niet op. Het zorgt ervoor dat asielzoekers niet meer hun leven hoeven te wagen, ja, maar dan zitten we er mee.

Het probleem is namelijk dat asielzoekers in de meeste gevallen niet meer terugkeren naar hun eigen land als hun asielverzoek wordt afgewezen. En de asielzoekers die een verblijfstatus hebben gekregen kunnen nergens terecht, in het geval van Nederland dan. Zo’n “veilige vluchtroute” doet dus eigenlijk niets anders dan de poorten wagenwijd openzetten.

Dat zou allemaal niet zo’n probleem zijn als we alleen échte vluchtelingen op die manier binnen zouden laten, zolang we ook kunnen garanderen dat ze fatsoenlijk integreren en mee kunnen doen in de maatschappij. Dat lukt echter niet (voldoende). EU-lidstaten zouden eigenlijk eerst de grenzen moeten sluiten voor immigranten en hun asielbeleid op orde moeten krijgen. Even geen immigratie. Dan kijken wie er geïntegreerd kunnen worden en wie niet. Daarna hoeveel er eventueel nog bij zouden kunnen en dán pas weer mensen toe gaan laten.

Helaas bekijken linkse partijen het vraagstuk haast uitsluitend vanuit een morele plicht, terwijl rechtse partijen buigen voor de economische voordelen die bedrijven genieten door immigratie. De burger en de immigrant zijn echter de dupe.