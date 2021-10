Steeds meer bewijs dat lidstaten Europese Unie migranten terugsturen: “Ze worden gewoon weggeknuppeld”

Lidstaten van de Europese Unie blijken wel degelijk aan zogeheten ‘pushbacks‘ tegen migranten te doen. Migranten, vluchtelingen en andere asielzoekers worden zonder pardon ‘weggeknuppeld’. Goed voor de Europese Unie, maar wel in strijd met wet.

Er gingen al langer verhalen en beelden rond van pushbacks. Het ging dan vaak om verhalen van migranten en beelden die toen nog als incidenten konden worden omschreven, maar het bewijs begint zich nu toch echt wel op te stapelen.

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them pic.twitter.com/nGNFs5Epsi — Lighthouse Reports (@LHreports) October 6, 2021

Al dat gedram over mensenrechten voor migranten vanuit de Europese Unie is dus eigenlijk een wassen neus. Steeds meer landen beginnen door te krijgen dat de losgeslagen immigratie toch wel écht een probleem is gaan vormen. Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Polen en nog veel meer EU-landen maken zich op grote schaal ‘schuldig’ aan het hardhandig terugsturen van asielzoekers, meldt RTL Nieuws.

Het betreft hier een gevalletje van ‘nood breekt wet’. Het gaat in de meeste gevallen namelijk allang niet meer om het helpen van oorlogsslachtoffers. Migratie is een geopolitiek instrument geworden en de EU-lidstaten hebben er geen legaal antwoord op. Partijen binnen de EU kunnen wel blijven roepen dat het allemaal tegen de wet is, maar wie gaat er wat aan veranderen? De landen die het doen weten zelf ook wel dat het illegaal is. De EU, die zelf meedoet door Frontex te laten helpen ondersteunen, weet óók dat het illegaal is.

Het zijn voornamelijk de linkse partijen die uit morele overwegingen voor migratie zijn en menen dat het allemaal wel goed komt. Ook wanneer dat overduidelijk niet het geval is. En het benoemen van de maatschappelijke ontwrichting die de immigratie teweegbrengt maakt je al een racistische xenofoob in hun ogen.

En elke keer als een deel van het probleem wél wordt benoemd dan moet de Europese Unie, of het land in kwestie, maar blijven incasseren. Integratie mislukt? ‘Respecteer de multiculturele samenleving!’ Laag loon door loonconcurrentie? ‘Had je maar moeten doorstuderen!’ Toegenomen werkloosheid en uitkeringsgerechtigden? ‘Wees blij dat we een verzorgingsstaat hebben!’ De argumenten beginnen inmiddels op te raken en het effect te verliezen. Maar de problemen worden alsmaar groter. Gelukkig ziet een aantal landen dat inmiddels wél in.