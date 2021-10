Blokhuis over aangifte tegen ‘mondkapjesslijter’ Sywert van Lienden: ‘Heel veel mensen borrelen van woede’

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) heeft begrip voor het besluit van advocaat Plasman om aangifte te doen tegen ‘mondkapjesslijter’ Sywert van Lienden wegens oplichting. “Er zijn heel veel mensen die borrelen van woede, van frustratie”, aldus Blokhuis.

Blokhuis drukt zich tegenover de NOS eigenlijk nog netjes uit. Het ziet er namelijk naar uit dat Sywert van Lienden en zijn kompanen gewoon weg zijn gekomen met hun laaghartige streek. Sinds het uitkwam dat zij miljoenen euro’s over hebben gehouden aan de deal, deed Sywert van Lienden niets anders dan wrijven in een vlek.

Vooral op Twitter is een duidelijk patroon te herkennen. Iedereen heeft het helemaal verkeerd. Enige opheldering vanuit zijn kant maakt alles alleen nog maar onduidelijker. En nu dat ook allemaal niet blijkt te werken is het aangekomen op dreigen met rechtszaken.

Dit kreeg ik pic.twitter.com/bPf04M6iVQ — Angela Maas (@MaasAngela) October 15, 2021

Maar het meest vervelende aan dit alles is nog wel dat hij misschien technisch en juridisch gezien geen oplichter is, omdat het ministerie van Volksgezondheid overal de stempel van goedkeuring op heeft gedrukt. Eigenlijk ligt dáár de fout en hebben zij niet ingegrepen toen bleek dat Sywert van Lienden and the gang miljoenen euro’s zouden ontvangen. Demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg zei er destijds het volgende over: “Voor VWS was het niet relevant of de organisatie voor niets werkte of dat het een BV was. Dat is maatschappelijk gezien wel relevant, want ik zie ook de discussie.”

In moreel opzicht is Sywert van Lienden natuurlijk hartstikke fout, anders had hij die miljoenen euro’s die hij aan de mondkapjes heeft verdiend allang gedoneerd en publiekelijk zijn excuses aangeboden. Maar nee, in plaats daarvan gaat hij door met bekvechten op social media om zijn reputatie te redden. En wellicht verbaast het hemzelf ook nog dat het om één of andere reden toch niet helemaal uitpakt zoals hij had gedacht. Wat is het toch ook een compleet karakterloze zak hooi.