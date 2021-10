Britse monumentenzorg in de ban van woke: ‘Ze zijn geobsedeerd door LHBT-zaken’

Er is trammelant binnen de Britse monumentenzorg, de beheerder van een groot deel van het Britse nationale erfgoed heeft een overdreven fascinatie voor woke-problemen. Dit tot grote frustratie van leden van de National Trust, die willen dat Britten weer trots zijn op hun erfgoed.

Leden van de National Trust, een organisatie dat veel grond én monumenten in Groot-Brittannië in bezit heeft, zijn niet te spreken over de behandeling van hun nationale erfgoed. Ze hekelen het feit dat enkele bestuurders een obsessie hebben met het woke-gedram. De leden willen dan ook dat men zich weer gaat bezig houden met het in ere herstellen van de Britse trots.

De Telegraaf meldt dat de top van de National Trust steeds meer aandacht heeft voor LHBT-zaken dan hun oorspronkelijke taak, wat tot grote frustratie leidt bij veel leden. Zij willen juist dat het bestuur doet wat het moet doen: het Britse nationale erfgoed in goede staat houden en blijft promoten. Het feit dat een studie, gesponsord door de National Trust, beweerde dat Winston Churchill een racist was, was de druppel die de emmer deed overlopen voor veel leden.

Een van de leden wil dan ook een grote schoonmaak houden in het bestuur: “Volgens mij is de National Trust-elite geobsedeerd door LGBT-zaken. Bij het indienen van mijn kandidaatstelling werd er niet alleen naar mijn geslacht gevraagd, maar ook naar mijn geslachtsidentiteit en naar mijn seksuele oriëntatie.”

In Nederland zien we een soortgelijke trend. PVV-Kamerlid Martin Bosma hekelt de overheidsbemoeienis in onder meer de kunstwereld. Vanuit het kabinet wordt er een woke-agenda doorheen gedramd die gaat bepalen wat ineens wél of niet kan. Iets wat volgens Bosma helemaal niet de taak van de overheid is.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Uiteindelijk zal het woke-gedram als een boemerang terugkomen. Veel mensen pikken het simpelweg niet. Ook de Britten niet, die steeds mondiger worden tegen de almaar groter wordende politieke correctheid.