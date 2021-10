DNB wil huizenbezitters straffen voor wanbeleid overheid: ‘Laat ze vermogensbelasting betalen’

Om de ongelijkheid op de woningmarkt aan te pakken stelt De Nederlandsche Bank (DNB) voor om de fiscale voordelen voor huizenbezitters af te bouwen. Één van de voorstellen uit hun analyse is om woningeigenaren vermogensbelasting te gaan laten betalen over de waarde van hun huis.

Het demissionaire kabinet heeft jarenlang niets gedaan aan de woningmarkt. Sterker nog, onder de vorige kabinetten is het probleem juist alleen maar verergerd. Zij hebben de woningcorporaties een fikse belasting opgelegd met de verhuurderheffing. Hierdoor kunnen zij minder investeren in de bouw van nieuwe woningen. Ook hebben zij ervoor gezorgd dat buitenlandse investeerders Nederlandse woningen konden opkopen en de huur flink op konden krikken. Totaal wanbeleid dus.

En wat te denken van jarenlange ongebreidelde immigratie? Men ontkent nog steeds dat asielzoekers een enorme druk op de woningmarkt leggen, terwijl dat zo onderhand niet meer te ontkennen valt. Ook daar heeft de overheid een enorme rol in gespeeld.

En nu komt DNB aankakken met een idee om huizenbezitters vermogensbelasting te laten betalen over de waarde van hun eigen woning. In de praktijk komt het erop neer dat huizenbezitters moeten bloeden voor falend overheidsbeleid.

Wat de overheid zou moeten doen is geleidelijk terugtrekken uit de markt. Niet volledig natuurlijk, maar belemmerende factoren (waar de overheid verantwoordelijk voor is) afbouwen en schrappen. De verhuurderheffing is er daar één van, maar duurzaamheidseisen voor nieuwe woningen net zo goed.

‘Gelukkig’ ziet DNB ook dat de overheid zich op sommige terreinen beter terug kan trekken, door bijvoorbeeld kortingen te geven op grondprijzen. En, zo stellen zij in Het Parool: “Recente maatregelen zoals de starterslening en het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters hebben volgens DNB verder een averechts effect gehad. Door de regelingen is de bestedingsruimte van huizenkopers wel toegenomen, maar dat heeft ervoor gezorgd dat de huizenprijzen en schulden verder zijn gestegen.”

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar daar is dan ook alles wel mee gezegd. Het blijft namelijk absurd dat DNB huizenbezitters wil straffen voor het bezitten van een woning. Vooral een eerste/enige woning zou helemaal niet als investering of kapitaal moeten worden gezien.