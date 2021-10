Elitaire draaikont Sigrid Kaag wilde ‘tennisclub-variant’: met ministers van PvdA en GroenLinks

Het is ongelooflijk, maar er is nóg meer nieuws waardoor je begrijpt dat Sigrid Kaag er een ongelooflijke puinhoop van heeft gemaakt tijdens de formatie. In gesprek met de andere partijen zei Kaag namelijk voorstander te zijn van een systeem als bij – I kid you not – “een tennisclub.” Ze legde uit: “Je kan een lid worden die af een toe een baan huurt” of juist opteren voor “full membership.” Ze droeg haar onderhandelingspartners nog op deze vergelijking voor zich te houden, want ze wilde het niet teruglezen in “de T.”

De driestapsraket van Johan Remkes

Natuurlijk is het juist De Telegraaf die hier vandaag op hilarische wijze over bericht. Die krant legt uit dat informateur Johan Remkes duidelijk maakte graag te willen werken met een zogenaamde driestapsraket. Dit houdt in dat partijen ook tijdens de onderhandelingen nog “kunnen intekenen” bij de coalitie. Maar dat kan dan op verschillende manieren.

Meedenken over het financieel kader. Dit houdt in dat een partij dan actief meeplant of meedenkt, waardoor de kans groter wordt dat die partij de voorstellen van de coalitie gaat steunen. Het zogenaamde “brede midden” probeert dan dus al samen een soort van gentlemen’s agreement te krijgen over de financiën. Inbreng bij onderdelen van het regeerakkoord. De Telegraaf noemt dit “een vinger aan de pols houden.” Maar het betekent dus dat die partijen dan betrokken worden bij meer details – bij meer onderdelen van het akkoord dan alleen de financiën. Ongetwijfeld niet alleen om hen ‘op de hoogte te houden,’ maar ook om inbreng van ze te krijgen zodat ze de plannen steunen. Bewindspersonen leveren. Hoewel de partijen dan officieel géén deel uitmaken van de coalitie mogen ze wél ministers en/of staatssecretarissen leveren.

Lekker tennissen

GroenLinks en PvdA moeten natuurlijk knettergek zijn als ze hier intrappen, maar blijkbaar was er één partijleider die er echt wel iets in zag. Haar naam? Sigrid Kaag. De D66-leider pushte het idee van Remkes – dat mogelijk dus bij haar zelf vandaan komt – en vergeleek het voor de (on)duidelijkheid met… het lidmaatschap van een tennisclub.

Ja. Echt waar. Ze vergeleek het mogelijk op onderdelen steunen van het regeerakkoord met lekker tennissen met je vrienden.

Je kan, legde ze uit, een “lid worden die af en toe een baan huurt” of juist gaan voor een “full membership.” Dat is dan aan de betrokkenen zelf. Maar het eindresultaat is hetzelfde: je kunt lekker af en toe gaan tennissen. Leuk he! En volgens haar zou deze werkmethode er dan voor zorgen dat het nieuwe kabinet Rutte IV, dat gewoon hetzelfde zal zijn als Rutte III, dan een “progressief randje” heeft. Ha.

Hilarisch genoeg droeg ze haar gesprekspartners vervolgens op om niets over die vergelijking te zeggen tegen derden. Ze wilde er namelijk niets over teruglezen “in de T.” Wat betekent: De Telegraaf. Je moet toegeven: dat is toch wel weer grappig, zeker omdat het juist die krant is die dit nieuws naar buiten brengt.

GroenLinksers en PvdA’ers tennissen niet

Helaas voor haar kwam Kaag van een hele koude kermis thuis. Het blijkt namelijk dat GroenLinksers niet tennissen. En PvdA’ers ook al niet. Zij keken naar het voorstel… en gingen vervolgens direct naar Twitter om daar duidelijk te maken dat ze niet van plan zijn een “rechts” (proest!) kabinet te steunen, en al helemaal niet met eigen bewindspersonen.

Kaag moet helaas dus maar in haar eentje lid worden van haar elitaire tennisclub.