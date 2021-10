Ernst Kuipers dreigt met lokale lockdowns: “Kan nodig zijn!”

Van de volwassenen is in Nederland meer dan 80% gevaccineerd. Je zou dus denken dat de strengste coronamaatregelen ver achter ons liggen. Maar nee, niets is minder waar. Want – geloof het of niet – Ernst Kuipers dreigt nu met lokale lockdowns. Het kan, zegt hij, “nodig zijn” om dat te doen. Gekkigheid.

Ernst ‘Apartheidspas tot mei’ Kuipers van het Erasmus MC is onderhand een professionele alarmbel geworden. Ook nu weer. Want, zegt hij, “in Nederland is het aantal opnames verdriedubbeld in drie weken tijd.” Dat vindt hij eng. Heel eng. “In het Verenigd Koninkrijk zie je toch weer hoge besmettingsaantallen en hoge aantallen ziekenhuisopnames. Dat kan hier ook gebeuren.”

Het aparte is dat ze in Groot-Brittannië een vaccinatiegraad hebben van 86 procent. Dat is dus te vergelijken met de vaccinatiegraad in Nederland. Maar toch komen er daar officieel elke dag 50.000 “besmettingen” bij. In een week tijd waren er 6.000 ziekenhuisopnames. En op dinsdag kregen Britten te horen dat er die dag 223 coronadoden te betreuren waren.

Lokale lockdowns door ongevaccineerden

Volgens Kuipers kan het zijn dat we binnenkort hetzelfde gebeurt in Nederland. Maar hoe kan dat? Er zijn zoveel gevaccineerden. Als het vaccin zo ontzettend effectief is, dan kan dit toch helemaal niet?

Nou, Kuipers heeft alweer een antwoord paraat. Het komt door al die vermaledijde ongevaccineerden! Daar zijn er 1,8 miljoen van in Nederland. En volgens meneertje koekenpeertje komen potentiële brandhaarden voor hún rekening.

En let wel, zegt hij, die ongevaccineerden brengen iedereen in gevaar. Daarom kan het zijn dat er van de winter toch weer gewerkt gaat worden met “lokale lockdowns.” In principe zou dat in eerste instantie dan lokaal mogelijk moeten zijn.

“Hierdoor kan het nodig zijn dat je lokale lockdowns moet instellen aan de hand van de besmettings- en vaccinatiegraad, zoals nu bijvoorbeeld in Staphorst,” aldus Kuipers.

Ah ja. Maar als we eenmaal beginnen met lokale lockdowns, tja, wie zegt dat totale lockdowns dan niet mogelijk zijn?

Zien we het al aankomen?