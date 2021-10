IC-personeel zet ongevaccineerden in het verdomhoekje: ‘Ze hadden niet op de IC gelegen als ze waren geprikt’

Nu het aantal coronapatiënten stijgt en de IC’s weer volstromen met coronapatiënten, borrelt er een gevoel van onbegrip en frustratie op bij IC-personeel jegens ongevaccineerden. Enkelen van hen menen dat ongevaccineerden bedden bezet houden, terwijl dat eigenlijk niet had gehoeven.

Nog steeds is niet iedereen gevaccineerd en de maatschappelijke druk op die groep neemt alleen maar toe. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge geeft om de haverklap op hen af, omdat ze het vertikken zelfstandig de ‘juiste keuze’ te maken. IC-personeel doet daar nu een schepje bovenop, want diverse verpleegkundigen uiten nu hun frustratie en onbegrip over deze groep ongevaccineerden.

De redenering van IC-personeel in dit NOS-artikel, dat ongevaccineerden nu IC-bedden bezet houden, heeft een beetje fascistoïde trekjes. Die gedachtegang kun je namelijk op zo’n beetje iedere patiënt toepassen. ‘Was het nou maar geen roker…’, of; ‘At hij nou maar gezonder’ en; ‘Moest hij nou perse snowboarden?’ De lijst van dingen die een patiënt eigenlijk beter niet had kunnen doen is praktisch oneindig.

De zorg is er voor iedereen, ook voor mensen die in de ogen van sommigen verkeerde keuzes maken. Het probleem is ook niet dat ongevaccineerden de IC-bedden ‘bezet houden’, maar het feit dat we na anderhalf jaar coronacrisis nog steeds te weinig IC-bedden en personeel hebben. Daardoor zijn er zoveel achterstallige operaties. En daardoor is iedere opleving van het coronavirus direct een maatschappijontwrichtende situatie.

En laten we ook niet vergeten dat nog altijd 20 procent van de coronapatiënten op de IC wél gevaccineerd is. Als dat virus alsnog echt oplaait, of er komt wéér een nieuwe variant, dan is het ook een kwestie van tijd voordat de IC-bedden weer bezet raken.

Maar in plaats van in de zorg te investeren kiest het demissionaire kabinet er liever voor om in te zetten op meer handhaving en miljarden euro’s te pompen in de verduurzaming van huizen. Dáár hebben ze de prioriteiten duidelijk niet op orde.