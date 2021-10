Farid Azarkan (DENK) bewijst: het kabinet loog KEIHARD jarenlang over zwarte lijsten

Farid Azarkan bewijst door even terug te wijzen op een motie die hij in de zomer van 2019 indiende dat het kabinet keihard gelogen heeft over het bestaan van zwarte lijsten inzake de Toeslagenaffaire. Het is te ranzig voor woorden, maar zo functioneert het kabinet Rutte III dus: ze liegen over álles. Steeds weer.

Deze week werd bekend dat de Belastingdienst de privacywet in de Toeslagenaffaire op afgrijselijke wijze met voeten heeft getreden. Het was, aldus de toezichthouder in een rapport, een ernstige schending. Dat is politico-taal voor: totaal illegaal, ongekend, onacceptabel en walgelijk.

AP-voorzitter Aleid Wolfson kwam gisteravond langs bij Nieuwsuur om hierover te spreken. “De interne toezichthouder wist ook niet van dit systeem,” zei hij onder meer. “Zo gek hebben we het niet vaak meegemaakt.”

Met andere woorden, het illegale systeem werd zelfs verborgen voor de éígen, interne toezichthouder.

Het kabinet loog tegen Azarkan

Wal-ge-lijk. En zoals Peter Klein van RTL ook stelt op Twitter is het eigenlijk ongelooflijk dat dit zo lang onbelicht is gebleven… zéker als je beseft dat toenmalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel (van D66 natuurlijk) hier ook nog eens keihard over loog tegen Farid Azarkan, Kamerlid voor DENK. Die was óók al vanaf het begin betrokken bij deze affaire, hoewel de media steevast om voor mij onbekende redenen alleen maar Renske Leijten (SP) en Pieter Omtzigt melden.

@pieterkleinrtl check de leugens van Menno Snel in de beantwoording op Kamervragen van @F_azarkan van juli 2019. Er zouden geen zwarte lijsten bestaan en gebruik tweede nationaliteit was niet t geval. Onrechtmatig handelen en institutionele racisme noemde ze #risicogericht werken pic.twitter.com/vnqkbITVKY — Mohammed Ghay – محمد غاي (@MohammedGhay) October 29, 2021

Deze vragen dateren uit de zomer van 2019. Snel liet toen voor de rest van het kabinet weten dat er a) geen zwarte lijsten zouden bestaan en b) dat het hebben van een tweede nationaliteit niet gebruikt werd.

Leugens. Zoals de hierboven geciteerde Mohammed Ghay stelt, onrechtmatig handelen en institutioneel racisme (want ja, daar was hier natuurlijk wél echt sprake van) noemden ze “risicogericht werken.” En dat was het dan. Daar moest de Tweede Kamer het maar mee doen. Om nog maar te zwijgen over alle slachtoffers van deze ziekelijke affaire, die bewust door ónze overheid kapot werden gemaakt.

Deze affaire is nog lang niet achter de rug. Álle verantwoordelijken hiervoor moeten aangepakt worden. En ja, daar is een ideale manier voor. Want dezelfde Farid Azarkan probeerde in januari al via een motie af te dwingen dat Rutte en zijn handlangers vervolgd zouden worden voor hun aandeel in dit schandaal. Daar stemden toen maar een paar partijen voor.

Tijd voor álle andere partijen, zeker die in de oppositie, om zo’n motie nu wél te steunen. Want dit liegende kabinet kan en mag hier niet mee wegkomen.