Gouverneur Texas hekelt Bidens overheidsbemoeienis: verbiedt vaccinatieplicht in zijn staat

De Texaanse gouverneur Greg Abbott heeft een bevel uitgevaardigd waarin staat dat geen enkele instantie een vaccinatieplicht kan eisen van klanten of werknemers. Dit in reactie op de oproep van de Amerikaanse president Joe Biden dat bedrijven hun personeel moeten aandringen op het nemen van het vaccin. Abbott hekelt de overheidsbemoeienis van Biden.

In de Verenigde Staten van Amerika zijn er al grote bedrijven, in dit geval de techgiganten zoals Facebook en Alphabet, die eisen van werknemers dat gevaccineerd moeten zijn om weer op kantoor te kunnen werken. Vorige maand riep de Democratische president Joe Biden op dat ook andere bedrijven hun werknemers moeten dwingen om de prik te nemen, aldus de Telegraaf.

In de Amerikaanse staat Texas moeten ze niks hebben van de overheidsbemoeienis. De Republikeinse gouverneur Greg Abbott hekelt de bemoeienis van Joe Biden. Door dit soort oproepen gaat de regering een stap te ver en zijn particuliere instanties hiervan de dupe. Om een krachtig signaal af te geven heeft de gouverneur een decreet afgevaardigd dat een vaccinatieplicht in zijn staat verbiedt. Dit om te voorkomen dat bedrijven gehoor geven aan de Democratische president.

In de VS zijn al duizenden mensen ontslagen omdat ze weigeren zich te laten vaccineren, in de staat Texas steekt de gouverneur hier nu een stokje voor. Het invoeren van een vaccinatieplicht is verboden vanaf heden.

Ook in Nederland zien we al dat sommige bedrijven bewegen richting de invoering van een vaccinatieplicht en een enkeling heeft het zelfs al ingevoerd. Tot op heden heeft de regering zich nog niet uitgesproken voor een vaccinatieplicht. Maar zoals vaker in Nederland nemen (linkse) politici vroeg of laat de politieke mening van de Democraten haast een op een over. Het zou niemand moeten verbazen als we eind dit jaar ook afsteven op Amerikaanse taferelen.