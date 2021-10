Groep artsen wil weer eens wat verplichten: ‘Overheid moet helmplicht voor fietsers overwegen’

Oprichters van denktank Artsen voor Veilig Fietsen menen dat de overheid het dragen van fietshelmen zoveel mogelijk moet stimuleren en wellicht zelfs over zou moeten gaan op een helmplicht voor fietsers. “Het dragen van een fietshelm vermindert de kans op ernstig hersenletsel met 60 procent en op dodelijk hersenletsel met 71 procent”, aldus de oprichters van de denktank.

Sinds de opkomst van de E-bike zien medici het aantal patiënten met hersenletsel behoorlijk toenemen. Artsen voor Veilig Fietsen wijst er zelfs op dat hersenletsel de meest voorkomende doodsoorzaak is bij fatale fietsongevallen. Logisch dus dat zij zich hier zorgen over maken.

Maar de artsen gaan te ver door de overheid aan te sporen om een helmplicht voor fietsers te overwegen, zoals De Telegraaf meldt. Het is niet de eerste keer dat artsen pleiten voor een verplichting die vanuit de overheid moet worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan het dragen van een veiligheidsbril bij het afsteken van vuurwerk, of een totaalverbod op vuurwerk.

Vanuit hun perspectief is het logisch, maar vanuit maatschappelijk perspectief kan zoiets makkelijk doorslaan. Pleiten voor een verbod op extreme sporten ligt op de loer. Of denk aan een verplichte veiligheidscursus voor iemand die met gereedschap aan het werk wil. En wat te denken van de gevaren van alcoholgebruik? Bijna overal zit wel een risico aan, maar dat betekent niet dat we voor alles maar een wet moeten gaan verzinnen. Er is ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid.

Met name artsen zouden er goed aan doen om het eens gewoon te houden bij het pleiten voor veiligheidscampagnes en niet direct aan te komen zetten met een eventuele wet in de vorm van een helmplicht voor fietsers. Het gaat niet zozeer om het nut van het dragen van een helm, want natuurlijk is dat zinvol als je op een E-bike gaat zitten, maar om het precedent dat met dit soort wetgeving gecreëerd kan worden. Laat mensen mooi zelf beslissen of ze een helm willen dragen of niet.