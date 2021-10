Huizenprijzen zijn in 3 maanden gestegen met 19% tot gemiddeld 419.000 euro: You’ll own nothing and be happy

De wereld van de psychopaten van het World Economic Forum – waarin “je niets zult bezetten maar gelukkig zult zijn” (ahem) – komt razendsnel dichterbij. Want de huizenprijzen zijn de afgelopen drie maanden wéér flink gestegen. Nou ja, “flink” eigenlijk is dat een grof eufemisme. De stijging in slechts drie maanden tijd is namelijk een gestoorde 19 procent. 19! De gemiddelde huizenprijs komt daardoor uit op 419.000 euro. In gewone guldens is dat ongeveer 1 miljoen. Gemiddeld! Knet-ter-gek. En het komt volledig op rekening van het kabinet Rutte III (en zijn voorgangers) die de woningmarkt willens en wetens om zeep hebben geholpen.

Het nieuws van vandaag is de nieuwe stijging van de huizenprijzen. Want ja, die prijzen liepen natuurlijk de spuigaten uit. We klaagden er allemaal over. In Den Haag voerden ze een theaterstukje op over hoe vreselijk ze het vonden. Maar ze deden niets. Het gevolg?

De stijging is nu écht totaal geschift. Want in drie maanden tijd zijn ze met 19% gestegen. Daardoor kost een gemiddeld huis tegenwoordig maar liefst 419.000 euro in Nederland. In andere landen heb je daar een mooie villa voor. Maar in ons land mag je “dankbaar” zijn dat je woning dan groot genoeg is voor een gewoon gezin, en je elkaar niet de hele tijd op de lip zit. Gewone huizen zijn nu officieel onbetaalbaar geworden.

Spoeddebat

Politici die ook maar een beetje serieus genomen willen worden moeten nú in actie komen. En dan bedoel ik niet dat ze even wat moeten roepen voor de camera’s. Nee. Er moet een spoeddebat komen over deze materie. We verkeren in een crisis. Alle alarmbellen moeten nu afgaan. Het kabinet moet op het matje worden geroepen, en er moeten nú – meteen! – afspraken gemaakt worden om woningen te bouwen, te bouwen, en nogmaals te bouwen. Het kan niet meer bij “praten” en “overleggen” blijven. Er moet iets gebeuren. Vandaag nog.

Welke partijen begrijpen dat? Wie nemen het nú op voor de burger die een situatie in wordt gemanoeuvreerd waarin hij – zoals het WEF ooit eens opschepte – niets zal bezitten (maar zogenaamd wel heel gelukkig zal zijn hoor. Ja, ja, dat werkte ook echt goed in de Sovjet-Unie he?).