Kabinet gooit Sigrid Kaag voor de leeuwen: ‘Haar ministerie drong wél aan op evacuatie van slechts drie familieleden’

Het demissionaire kabinet erkent dat voormalig minister Sigrid Kaag tijdens het Afghanistan-debat de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Sigrid Kaag zei destijds dat Buitenlandse Zaken géén opdracht aan de ambassade van Kabul heeft gegeven om slechts drie van de zestig familieleden van het Afghaans ambassadepersoneel te selecteren voor evacuatie.

Toen de situatie in Afghanistan nijpend werd en de Taliban de boel over begon te nemen, kreeg de ambassade te horen dat slechts drie mensen van de evacuatielijst mee mochten. Het gaat hier om de evacuatielijst van de ambassade met de namen van zestig inwonende en afhankelijke familieleden die niet tot het ‘kerngezin’ van het ambassadepersoneel behoorden. De ambassade mocht zelf kiezen wie dat moesten worden.

Sigrid Kaag ontkende op alle mogelijke manieren dat deze opdracht zo werd gegeven. ‘Ik geloof niet dat het de bedoeling is geweest om te zeggen: het mogen er maar drie zijn’, zei ze eerst. Later in het debat benoemde ze dit nog een keer, en zei volgens De Volkskrant: ‘Ik zeg naar eer en geweten dat de betrokken persoon, die dat gesprek heeft gevoerd, niet heeft gezegd: het moeten er slechts drie zijn.’

Van dat ‘eer en geweten’ is niet veel overgebleven, nu blijkt dat het wel degelijk zo is gezegd. Dat is ook in lijn met wat ambassadeur Wijgers in haar email richting toenmalig minister Kaag zei.

Sigrid Kaag heeft dus moedwillig gelogen over dit kille besluit voor evacuatie en het demissionaire kabinet onderstreept dat nog maar eens goed. Tot zover het ‘nieuw leiderschap‘ van Kaag: asielinstroom is geen probleem, maar mensen die hun dienst aan Nederland hebben bewezen en daadwerkelijk gevaar lopen, die wilde ze weren. Iets waar de rest van het demissionaire kabinet overigens net zo goed verantwoordelijk voor is, aangezien zij mee hebben beslist over dit beleid. Maar omdat Kaag de hoofdverantwoordelijke is, het was immers haar ministerie, vangt zij nu (opnieuw) de klappen.