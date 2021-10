Naast ziekenhuizen nu ook thuiszorg in de knel, patiënten kunnen ziekenhuis niet direct uit door gebrek aan nazorg

Ziekenhuizen gaven al aan dat zij nog meer dan 180.000 operaties moeten inhalen, maar ook in de thuiszorg loopt het spaak, waardoor patiënten minder uren hulp kunnen krijgen of langer moeten wachten voordat ze überhaupt het ziekenhuis mogen verlaten. Voor de korte termijn lijkt er geen oplossing te zijn.



Als we de berichten vanuit de thuiszorg en de ziekenhuizen mogen geloven dan loopt de hele ‘zorgmachine’ vast, vooral voor patiënten van 65-plus. Het is namelijk voor ziekenhuizen niet alleen een kwestie van achterstallige operaties wegwerken. In veel gevallen is er ook na de operaties in de ziekenhuizen veel hulp nodig voor patiënten, voornamelijk via thuiszorg. Meer nog dan toen mensen wel op tijd konden worden geholpen. Het lange wachten heeft gezorgd voor ernstigere klachten, waardoor meer aanspraak moet worden gemaakt op nazorg. En de hoeveelheid hulp die beschikbaar is, is sterk afgenomen.

Patiënten moesten dus langer wachten, ontwikkelden in de tussentijd meer klachten en áls ze de komende tijd al geholpen worden dan moeten ze wéér wachten. In sommige gevallen is het zelfs zo erg dat ze het ziekenhuis niet eens uit kunnen, wat weer betekent dat de capaciteit in de ziekenhuis verder afneemt.

Volgens thuiszorgorganisaties ligt het probleem bij het hoge ziekteverzuim en een schrijnend personeelstekort (uitval + geen nieuw personeel kunnen aantrekken), meldt Het Parool. Zelden zijn dat de daadwerkelijke oorzaken en, afgaande op alle berichten over hoge werkdruk binnen die sector, zou het mij niet verbazen dat dáár de kern van het probleem ligt.

Als dat inderdaad het grote probleem is, dan helpt meer geld in de zorg stoppen niet. Althans, dat is slechts een deel van de oplossing. Maar eigenlijk zien we in meerdere sectoren dat er sprake is van doorgeslagen bureaucratie, waardoor de daadwerkelijke ‘productie’ onder druk is komen te staan. Mensen die in de zorg (of het onderwijs) werken weten van te voren dat ze niet heel veel zullen gaan verdienen, daar gaat het ze vaak ook helemaal niet om. Maar als ze niet aan hun werk toekomen of het gevoel hebben continu door de werkdruk te worden overrompeld, dan is het snel klaar.