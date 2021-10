Nog meer klimaatpropaganda: ‘Verlaag stemgerechtigde leeftijd naar 16, want jongeren vinden klimaat belangrijker’

EenVandaag is lekker bezig om een mondstuk voor overheidspropaganda te worden. Dit keer komen ze met een pleidooi om de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar te verlagen, ‘want jongeren vinden het klimaat, Black Lives Matter en de wooncrisis belangrijker’.

Autorijden mag pas rond je achttiende. Roken en alcohol drinken mag pas vanaf je achttiende. Maar stemmen over de toekomst van een heel land kan prima vanaf je zestiende!

Wat hier betoogt wordt is ronduit belachelijk. Nergens wordt ingegaan op het feit dat jongeren minder goed kunnen nadenken over lange termijn consequenties. Ook wordt er met geen woord gesproken over het feit dat jongeren, als ze op hun zestiende zouden mogen stemmen, beslissen over zaken waar ze zelf de consequenties (nog) niet direct van zullen ervaren.

De stemgerechtigde leeftijd naar 16 verlagen zou ook betekenen dat politieke partijen hun taal aan gaan passen. En met een doelgroep die vatbaarder is voor emotionele drogredeneringen kan dat haast niet anders dan verkeerd gaan. “Het klimaat zal dan hoger op de agenda komen en er zullen meer en effectievere maatregelen worden genomen dan nu, als jongeren ook mogen stemmen”, voorspelt Huri Sahin van de Raad voor het Openbaar bestuur.

Sowieso is het een belachelijk idee om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen, puur omdat die groep vatbaarder is voor de politieke boodschappen uit bepaalde hoeken. Je zou je eens voor moeten stellen dat een rechtse partij de stemgerechtigde leeftijd zou willen verlagen, omdat jongeren het immigratieprobleem serieuzer zouden nemen. Dan hangt half Nederland de komende weken in de gordijnen!

En het is helemaal geen slecht idee om jongeren meer te betrekken bij de politiek. Het zou misschien zelfs een goed idee zijn om ze te laten meebeslissen over onderwerpen die hen direct aangaan. Maar jongeren laten stemmen over klimaatbeleid, betekent ook dat ze invloed uit gaan oefenen op andere beleidsterreinen. Leuk als het over een paar extra windmolens gaat, minder leuk als ze een basisinkomen van 3.000 euro per maand willen.